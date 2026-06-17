Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow αναμένοντας τη Fed

Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου σημειώνει άνοδο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι οριστική.

Τελευταία ενημέρωση 17:20

Με νέο ρεκόρ για τον Dow Jones ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street με τα βλέμματα των επενδυτών να είναι στραμμένα στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια που αναμένεται εντός της ημέρας.

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου προέδρου Κέβιν Γουόρς, οι επενδυτές αναμένουν ότι η FOMC θα διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος 3,5%-3,75% για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση καθώς ο επίμονος, υψηλός πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,45% στις 52.233 μονάδες ενώ κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στις 52.236 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,18% στις 7.524 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,08% στις 26.355 μονάδες.

Η μετοχή της SpaceX υποχωρεί σχεδόν 4%, μετά την έκρηξη 50% που έχει σημειώσει από την IPO την Παρασκευή που έχει εκτοξεύσει την αποτίμησή της κοντά στα 2,65 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, η μετοχή της Intel προσθέτει 2,26%, αφότου ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγής του πιο προηγμένου τεχνολογικά κόμβου κατασκευής τσιπ της εταιρείας, γνωστού ως 18A-P που φέρνει την Intel πιο κοντά στην επίτευξη μιας πιθανής συμφωνίας για την παραγωγή τσιπ που θα χρησιμοποιούνται σε συσκευές της Apple. Επιπλέον, η ASML σημειώνει άνοδο 5%.

Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου σημειώνει άνοδο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι οριστική, ο οποίος σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πετούν βόμβες εάν δεν τους αρέσει η συμφωνία». Το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 1% γύρω στα 77 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το Brent ανέρχεται περίπου στα 80 δολάρια ανά βαρέλι με +1%.

Στα μάκρο της ημέρας, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απογραφής. Ειδικότερα, κατέγραψαν άνοδο 0,9%, έπειτα από την αναθεωρημένη αύξηση 0,4% του Απριλίου, έναντι των προβλέψεων για άνοδο 0,5%. Τα έσοδα στα βενζινάδικα αυξήθηκαν κατά 3,4%, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού ποσοστού, αφού οι τιμές των πρατηρίων σημείωσαν άνοδο τον Μάιο λόγω του πολέμου στο Ιράν.