ΗΠΑ: Οριακή άνοδος στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Τα έσοδα στα βενζινάδικα αυξήθηκαν κατά 3,4%, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού ποσοστού, αφού οι τιμές των πρατηρίων σημείωσαν άνοδο τον Μάιο.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απογραφής. Ειδικότερα, κατέγραψαν άνοδο 0,9%, έπειτα από την αναθεωρημένη αύξηση 0,4% του Απριλίου, έναντι των προβλέψεων για άνοδο 0,5%.

Τα έσοδα στα βενζινάδικα αυξήθηκαν κατά 3,4%, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού ποσοστού, αφού οι τιμές των πρατηρίων σημείωσαν άνοδο τον Μάιο λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι πωλήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων σημείωσαν άνοδο κατά 1,2% παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχεδόν ένα χρόνο, ενώ οι δαπάνες στους διαδικτυακούς λιανοπωλητές αυξήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Η έκθεση δείχνει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν τον περασμένο μήνα, παρά το γεγονός ότι οι μέσες τιμές της βενζίνης ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι εταιρείες επισημαίνουν ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή, με μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, όπως η Target Corp. και η Walmart Inc. να δηλώνουν ότι οι καταναλωτές επιδεικνύουν ανθεκτικότητα παρά τα χρόνια υψηλού πληθωρισμού.

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με τα στοιχεία των Bank of America (ΒοfA), JPMorgan και την PNC Financial Services Group, τα οποία έδειξαν ότι οι δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται τον περασμένο μήνα, παράλληλα με τις μεγαλύτερες από το συνηθισμένο επιστροφές φόρων και την άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς.