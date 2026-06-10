Χρηματιστήριο Αθηνών: ΟΤΕ και Coca-Cola έβαλαν «πλάτη» απέναντι στις τράπεζες

Παρά την πτώση άνω του 2% στις τράπεζες, το αγοραστικό ενδιαφέρον σε ΟΤΕ και Coca-Cola HBC επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να μετριάσει τις απώλειες και να κλείσει κοντά στο υψηλό ημέρας.

Αν και βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τις 2.350 μονάδες, και παρά την πτώση άνω του 2% στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κατάφερε να μετριάσει τις απώλειές του και να κλείσει κοντά στο υψηλό ημέρας.

Καταλυτική επίδραση στη διακύμανση του Γενικού Δείκτη, σε μια συνεδρίαση με αποδυναμωμένο τζίρο, είχε η αποκοπή μερισμάτων των ΕΤΕ και Eurobank, οι οποίες έκλεισαν με απώλειες περί του 2,4%-2,5%. Υπό πίεση, υποχωρώντας άνω του 2%, βρέθηκαν και οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς.

Στον αντίποδα, το αγοραστικό ενδιαφέρον στις μετοχές των ΟΤΕ και Coca-Cola HBC, οι οποίες έκλεισαν με τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, επέτρεψε στον ΓΔ να ανακάμψει από τα χαμηλά ημέρας.

Έτσι, για τον Γενικό Δείκτη που κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ήπιες απώλειες 0,52% στις 2.373,21 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,6 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 70 σε αρνητικό και 35 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 229,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 36,64 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Εκτός συνόρων, στο επίκεντρο βρέθηκε η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων, αλλά και οι νέες απειλές που εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξελίξεις που υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη είναι η κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε προ ημερών, όμως από την άλλη οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν σχετικά ήπια στη νέα κλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο, με άνοδο προς τα 93 δολάρια το βαρέλι. Όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, οι επενδυτές έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα σκεπτικισμό απέναντι στις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα η αποδυνάμωση της εκεχειρίας να μην αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη για τις αγορές.

Το ενδιαφέρον στράφηκε και στα στοιχεία του αμερικανικού πληθωρισμού, τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα και επηρεάζουν τις προσδοκίες για τη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ για τον Μάιο αναμενόταν αυξημένος, όμως, το κατά πόσο θα επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν αυξήσεις τιμών σε κατηγορίες που δεν σχετίζονται με την ενέργεια, κάτι που προς το παρόν δεν είναι επαληθεύεται.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν επιφυλακτικά, με απώλειες περί του 0,50% στη Φρανκφούρτη, 0,15% στο Παρίσι και με τον FTSE100 στο Λονδίνο να καταγράφει ήπια άνοδο.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο δείκτης των τραπεζών υποχρεώθηκε σε απώλειες 2,32% στις 2.647,01 μονάδες, με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τις 28 Μαΐου. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank υποχωρώντας 2,69% στα 3,80 ευρώ. ΕΤΕ και Eurobank ακολούθησαν με απώλειες 2,48% και 2,38% αντίστοιχα, η Τρ. Πειραιώς υποχώρησε 2,34% στα 8,75 ευρώ, ενώ μικρότερες απώλειες κατέγραψαν και οι Optima (-1,47%) και Τρ. Κύπρου (-1,26%).

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε ο ΟΤΕ με άνοδο 2,90% στα 18,80 ευρώ και τα κέρδη 2,16% της Coca-Cola HBC στα 52,10 ευρώ. Ακολούθησε η Cenergy ενισχυμένη 1,69%, ενώ η ΔΕΗ έκλεισε με άνοδο 1,17% στα 22,40 ευρώ και με την κεφαλαιοποίησή τη στα 13,4 δισ. ευρώ (έναντι 13,1 δισ. ευρώ της ΕΤΕ). Με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,89%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,70%), Motor Oil (+0,56%), Helleniq Energy (+0,40%), Σαράντης (+0,40%) και Lamda Development (+0,31%). Αμετάβλητη στα 22,76 ευρώ ολοκλήρωσε η μετοχή της Jumbo.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν οι μετοχές των ElvalHalcor (-2,14%), Viohalco (-2,01%), Τιτάν (-1,97%), Aktor (-1,62%), Aegean (-1,33%), Metlen (-0,90%), ΕΥΔΑΠ (-0,38%) και Allwyn (-0,33%).