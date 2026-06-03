Νέοι δασμοί Τραμπ έως 12,5% σε 60 οικονομίες - Στο στόχαστρο η ΕΕ

Ο συντελεστής 10% θα ισχύει για εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την Τρίτη την επιβολή πρόσθετων δασμών τουλάχιστον 10% στις εισαγωγές από 60 οικονομίες, καθώς έκρινε ότι απέτυχαν να περιορίσουν το περιορίσουν το εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με την καταναγκαστική εργασία, κατά πολλούς ένα νέο πρόσχημα καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τους σαρωτικούς δασμούς που κατέρριψε τον Φεβρουάριο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο συντελεστής 10% θα ισχύει για εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ. Προϊόντα από άλλες μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Βραζιλίας και της Ελβετίας, θα υπόκεινται σε δασμό 12,5%.

Το Γραφείο Εμπορίου δήλωσε ότι επιβάλλει χαμηλότερο συντελεστή σε αγαθά από οικονομίες που επιβάλλουν απαγορεύσεις στις εισαγωγές καταναγκαστικής εργασίας ή έχουν δεσμευτεί να το πράξουν, ενώ εκείνες «που δεν έχουν επιβάλει και δεν τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά» έλαβαν υψηλότερο συντελεστή.

Όπως αναφέρει το Reuters, η κίνηση βασίζεται στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στις ΗΠΑ να λαμβάνουν εμπορικά μέτρα απέναντι σε πρακτικές που θεωρούνται άδικες ή επιβαρυντικές για το αμερικανικό εμπόριο, ένα νέο ουσιαστικό νομικό εργαλείο το οποίο προσπαθεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ για να επαναφέρει το δασμολογικό πλαίσιο που προσπάθησε να εφαρμόσει.

Δεν θα τεθούν άμεσα σε ισχύ

Οι δασμοί έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία, με τις χρηματοπιστωτικές αγορές να βρίσκονται ήδη σε αναταραχή λόγω του πολέμου στο Ιράν και της επακόλουθης αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όπως σημειώνει το Bloomberg. Αυτές οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν τροφοδοτήσει νέους φόβους για τον πληθωρισμό και στις ΗΠΑ έχουν επιδεινώσει τις ανησυχίες για την οικονομική δυναμική των ψηφοφόρων, στοιχεία που απειλούν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ αμέσως και υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση και περίοδο αναθεώρησης πριν από την εφαρμογή τους, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές πριν από την κωδικοποίηση οποιωνδήποτε δασμών. Η προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων λήγει στις 6 Ιουλίου και μια επιτροπή αναμένεται να συγκαλέσει δημόσιες ακροάσεις από τις 7 Ιουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως προβλέπονται εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, ενώ προτάθηκε ειδικός μηχανισμός για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης, ώστε συγκεκριμένοι όγκοι εισαγωγών να μπορούν να εισέρχονται στις ΗΠΑ με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή. Ανάμεσα στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ενεργειακά προϊόντα, σπάνιες γαίες, ορισμένα μέταλλα, φαρμακευτικά προϊόντα, οργανικά χημικά και αεροπορικά εξαρτήματα, όπως αναφέρει το Reuters.

Στα προϊόντα περιλαμβάνονται και επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα, όπως βοδινό κρέας, μπανάνες, καφές, χυμός πορτοκάλι και άλλα τρόφιμα.