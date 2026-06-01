Ήπια πτώση αλλά κοντά στη ζώνη των ρεκόρ η Wall Street

Γύρω από τα ιστορικά υψηλά τους κινούνται οι S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street τη Δευτέρα, με αιχμή την τεχνολογία και δη, την Nvidia, μετά την κυκλοφορία ενός νέου τσιπ για υπολογιστές. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται με την ένταση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν να παραμένει στα ύψη, φρενάροντας την άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών.

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,25% στις 50.888 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,05% στις 7.576 μονάδες κα ο Nasdaq σημειώνει πτώση 0,03% στις 26.965 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia αναρριχάται 4,3% μετά την αποκάλυψη ενός νέου επεξεργαστή για υπολογιστές. Οι τίτλοι της Dell και της HP επωφελούνται από το άλμα της Nvidia, ακολουθώντας με κέρδη 5% και 3% αντίστοιχα. Η Intel, η οποία για χρόνια κυριαρχούσε στην αγορά τσιπ υπολογιστών, αποδυναμώνεται 4%.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν ράλι στην αρχή της εβδομάδας συναλλαγών με το WTI να σκαρφαλώνει 6% σε περίπου 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent προσθέτει 5% σε περίπου 95 δολάρια. Τον Μάιο, ο δείκτης αναφοράς των ΗΠΑ κατέγραψε την πιο απότομη μηνιαία πτώση του από τον Απρίλιο του 2025, υποχωρώντας σχεδόν κατά 17%.

Αυτές οι κινήσεις έρχονται μετά από αναφορές των ιρανικών MME ότι οι διαπραγματευτές της χώρας διακόπτουν την επικοινωνία με τις ΗΠΑ λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Το Σαββατοκύριακο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επαίνεσε τις δυνάμεις της χώρας του για την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, καθώς τα στρατεύματα κινήθηκαν περαιτέρω στη Βηρυτό.

«Ο Τραμπ σαφώς δεν θέλει να κλιμακώσει την κατάσταση και αναζητά μια έξοδο. Κάποιο είδος συμφωνίας είναι πολύ πιθανό και οι αγορές υποθέτουν σε μεγάλο βαθμό μια διαρκή παύση των εχθροπραξιών», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι, ιδρυτής της Vital Knowledge. «Μια πραγματική ανακοίνωση πιθανότατα θα προκαλέσει μια αντίδραση για το συνολικό S&P 500» πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν επιθέσεις, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να ανακοινώνει τη Δευτέρα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας που στόχευαν δυνάμεις στο Κουβέιτ. Οι μετοχές ολοκλήρωσαν έναν δυνατό Μάιο, με και τους τρεις κύριους δείκτες να καταγράφουν ρεκόρ όλων των εποχών. Ο τεχνοβαρής Nasdaq ηγήθηκε της ανόδου, με +8% για τον μήνα. ο S&P 500 κέρδισε περίπου 5%, ενώ ο Dow Jones πρόσθεσε σχεδόν 3%.