Πετρέλαιο: «Άγγιξε» τα 100 δολάρια το brent εν μέσω ανησυχίας για τη Μέση Ανατολή

Τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν δημιούργησαν ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Νέα άνοδο κοντά στα 100 δολάρια κατέγραψαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν δημιούργησαν ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τη στιγμή που οι δύο πλευρές προσπαθούν να βγουν διπλωματική διέξοδο από τη σύγκρουση που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουλίου του ευρωπαϊκού brent ενισχύθηκαν άνω του 3% σήμερα και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 99,58 δολαρίων/βαρέλι, επιστρέφοντας από τις βαριές απώλειες της Δευτέρας, όταν έκλεισαν σχεδόν 7% χαμηλότερα.

Στον αντίποδα, απώλειες σχεδόν 3% στα 93,89 δολάρια/βαρέλι κατέγραψαν οι τιμές του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, κατά την πρώτη ημέρα συναλλαγών για την τρέχουσα εβδομάδα. Την Δευτέρα, δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές στο αμερικανικό χρηματιστήριο λόγω αργίας για την Memorial Day, με την αγορά να αφομοιώνει σήμερα το κλίμα αισιοδοξίας που έφεραν οι εξελίξεις του σαββατοκύριακου στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν.

Νωρίτερα, προβληματισμός επικράτησε μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες και κατά θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, παρότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να εξευρεθεί συμφωνία. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός από την 8η Απριλίου, με το ιρανικό ΥΠΕΞ να κάνει λόγο «παραβίαση της εκεχειρίας».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Χορμοζάν τις τελευταίες 48 ώρες... Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες», τόνισε η ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε άνω του 8% την περασμένη εβδομάδα και το Brent κατέγραψε πτώση πάνω από 5%, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσε τις επικείμενες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν για να δώσει περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις.