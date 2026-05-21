«Πράσινη» η Wall Street με ιστορικό υψηλό για Dow Jones - Απώλειες 1,77% για Nvidia

Ο Dow Jones κέρδισε 0,72% στις 50.368 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,25% στις 7.451 μονάδες και ο Νasdaq πρόσθεσε 0,20% στις 26.321 μονάδες.

Νέα κέρδη πέτυχε την Πέμπτη η Wall Street, με φρέσκο ρεκόρ για τον Dow Jones μετά από 3 μήνες (από 10/2) καθώς αντιστράφηκε το ράλι τιμών πετρελαίου και αμερικανικών ομολογιακών αποδόσεων, με τους επενδυτές να ελπίζουν σε μια λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Η σύγκρουση στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα και οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν πολύ χαμηλότερα από ό,τι πριν» υπογράμμισε ο Τραμπ με ΜΜΕ της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για προσχέδιο συμφωνίας 3 σημείων:

Άμεση και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Ελευθερία ναυσιπλοΐας σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ. Σταδιακή άρση κυρώσεων κατά του Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους του deal.

Yπό αυτό το πρίσμα, οι αμερικανικές χρηματιστηριακοί δείκτες διέγραψαν τις αρχικές απώλειές τους, με τον Dow Jones να κερδίζει 0,55% στις 50.285 μονάδες, τον S&P 500 να ενισχύεται 0,17% στις 7.445 μονάδες και τον Νasdaq να προσθέτει 0,09% στις 26.293 μονάδες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate απώλεσαν 2% στα περίπου 96 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αργό πετρέλαιο Brent αποδυναμώθηκε επίσης 2% στα σχεδόν 102 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» πήραν την ανιούσα ενδοσυνεδριακά, μετά το δημοσίευμα του Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε διαταγή για τη διατήρηση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας - περιπλέκοντας περαιτέρω τις προοπτικές για μια επίλυση του πολέμου Ουάσιγκτον - Τεχεράνης, εξέλιξη που τελικά φαίνεται πως αποσοβείται.

Η άνοδος του πετρελαίου ακολουθήθηκε από το ράλι στις ομολογιακές αποδόσεις των ΗΠΑ, καθώς οι traders φοβήθηκαν την επιτάχυνση του πληθωρισμού. Ωστόσο, οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ και του 30ετούς τίτλου χαμήλωσαν στροφές, υποχωρώντας κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης στο 4,556% και κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 5,09%, αντίστοιχα.

«Εάν ο πληθωρισμός κλιμακωθεί ραγδαία επειδή οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 100 δολάρια ή περισσότερο, κάτι πιθανό να συμβεί, θα μπορούσαν να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες ανησυχίες με πολλούς κινδύνους», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Wealth Alliance, Ρόμπερτ Κόνζο. Ωστόσο, σημείωσε ότι το τρέχον επίπεδο του Δείκτη Φόβου Cboe - γύρω στο 17 - σηματοδοτεί ότι οι επενδυτές «αισθάνονται αρκετά άνετα» δεδομένου του άλματος της ΑΙ, των ισχυρών κερδών και της χαμηλής ανεργίας.

«Όλα τα βλέμματα στραμμένα σε μια συμφωνία», υπογράμμισε. Οι παίκτες της αμερικανικής αγοράς την Πέμπτη βάζουν στο μικροσκόπιο τα τριμηνιαία μεγέθη της Nvidia: Ο κολοσσός των ΑΙ τσιπ ξεπέρασε εύκολα τις προσδοκίες της Wall Street για κερδοφορία και guidance, ενώ, οι επενδυτές αναμένουν ότι ο κατασκευαστής ημιαγωγών θα υπερκεράσει τις εκτιμήσεις και θα αναβαθμίσει το outlook του για τη συνέχεια του έτους εν μέσω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, όμως η μετοχή της σήμερα σημείωσε πτώση 1,77%.