Νέα πτώση για το πετρέλαιο μετά το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Το WTI των ΗΠΑ διολίσθησε 2,5% στα 95,81 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent υποχώρησε 2,7% στα 102,22 δολάρια το βαρέλι.

Νέες απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη, το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές ελπίζουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI διολίσθησε 2,5% στα 95,81 δολάρια το βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Ιουλίου υποχώρησε 2,7% στα 102,22 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημείωσαν άλμα πάνω 3% ενδοσυνεδριακά, μετά την αναφορά του Reuters ότι ο Aνώτατος Hγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διέταξε το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης να παραμείνει στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι κεντρικός στόχος του πολέμου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ακύρωσε τις επικείμενες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν για να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, κατόπιν αιτήματος των αραβικών συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο. Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο προς μια συμφωνία όταν κατέληξαν σε εύθραυστη εκεχειρία. Ο Τραμπ απείλησε να επαναλάβει τη στρατιωτική δράση εάν το Ιράν δεν παράσχει «100% καλές απαντήσεις» στις διαπραγματεύσεις, αλλά δήλωσε πρόθυμος να περιμένει μερικές ακόμη ημέρες για την επαναδιεξαγωγή συνομιλιών.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Μέριλαντ, αναφερόμενος στην στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. «Πρέπει να λάβουμε τις σωστές απαντήσεις. Θα πρέπει να είναι 100% καλές απαντήσεις» επεσήμανε. «Αν μπορώ να σώσω τον πόλεμο περιμένοντας μερικές μέρες, αν μπορώ να σώσω ανθρώπους να σκοτωθούν περιμένοντας μερικές μέρες, νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο», πρόσθεσε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η αγορά πετρελαίου θα φτάσει σε «κόκκινη ζώνη» αυτό το καλοκαίρι ενώ τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα εξαντληθούν καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ταξιδιών. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σοβαρά διαταραγμένη λόγω του αποκλεισμού της θαλάσσιας οδού από το Ιράν, που με το Ομάν συζητά μόνιμα διόδια, προκαλώντας την αντίδραση Λευκού Οίκου και Ουάσιγκτον.