Σταθεροποιητικές τάσεις για τον χρυσό

Άνοδος για το πολύτιμο μέταλλο καθώς ο «μαύρος χρυσός» υποχώρησε εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την επίλυση του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν.

Σταθεροποιητικές τάσεις παρουσίασε την Πέμπτη, ο χρυσός με τις τιμές του να διαγράφουν ενδοσυνεδριακές απώλειες άνω του 1%, καθώς το πετρέλαιο υποχώρησε εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την επίλυση του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, ενώ η αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου και χαμηλότερες ομολογιακές αποδόσεις υποστήριξαν το πολύτιμο μέταλλο.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,1% στα 4.547,54 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε υποχωρήσει έως και 1% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου έχασαν 0,1% στα 4.542,50 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,9% στα 76,63 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 0,6% στα 1.962 δολάρια και το παλλάδιο αναρριχήθηκε 1,1% στα 1.384,50 δολάρια.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημείωσαν απότομη πτώση σε μια ασταθή συνεδρίαση μετά την έλευση ελπίδας για την επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. «Έτσι, το πετρέλαιο έχει αποδυναμωθεί και η υποχώρηση του δολαρίου από το υψηλό έξι εβδομάδων αποτελεί καλό οιωνό για τον χρυσό βραχυπρόθεσμα. Αναμένω ότι οι συναλλαγές θα είναι λίγο επιφυλακτικές από εδώ και μπρος. Έχουμε δει συμφωνίες να καταρρέουν», τόνισε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά απώλειες άνω του 14% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο οποίος έχει διαταράξει τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας και πυροδοτώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Το δολάριο σημείωσε πτώση, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ αποκλιμακώθηκε 0,2%.

«Οι τιμές του πετρελαίου που ωθούν τον πληθωρισμό υψηλότερα, ασκούν πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα ή και να τα αυξήσουν. Αυτό είναι εμπόδιο για τον χρυσό», πρόσθεσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, ο χρυσός τείνει να δυσκολεύεται σε περιόδους υψηλών επιτοκίων. Οι traders βλέπουν τώρα πιθανότητα 58% για τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed φέτος.