Τραμπ: «Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα» - Ιρανικά ΜΜΕ: Προσχέδιο συμφωνίας με 3 όρους

Άμεση και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Ελευθερία ναυσιπλοΐας σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ. Άρση κυρώσεων.

Τελευταία ενημέρωση 21:00

Το μήνυμα πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα» επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Labour News Agency» τόνισε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρεται ότι κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός λίγων ωρών. «Η σύγκρουση στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο. «Και όταν τελειώσει, οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν πολύ χαμηλότερα από ό,τι πριν».

Το «LNA» ανέφερε πως το αμερικανικο-ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει άμεση και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να απέχουν από επιθέσεις κατά των υποδομών της άλλης πλευράς. Λευκός Οίκος και Ισλαμική Δημοκρατία φέρεται να συμφώνησαν επίσης ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλίζεται στο πλαίσιο ενός κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Επιπλέον, οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν σταδιακά, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι υπάρχουν «ορισμένα θετικά σημάδια» πως οι ΗΠΑ μπορεί να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, καθώς οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την εύθραυστη εκεχειρία και να αποτρέψουν την επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναμένει πως οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές θα ταξιδέψουν στο Ιράν, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει την τελευταία πρόταση της αμερικανικής κυβέρνησης. «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα κατακερματισμένο. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι οι Πακιστανοί θα ταξιδέψουν στην Τεχεράνη, οπότε ελπίζω ότι αυτό θα προωθήσει περαιτέρω τη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια, αλλά δεν θέλω επίσης να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος» πρόσθεσε.