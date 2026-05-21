Η Νορβηγία αίρει τους περιορισμούς στο αλκοόλ τις μέρες του Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 διεξάγεται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά, με μεγάλη διαφορά ώρας στην τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων ανά χώρα.

Οι Νορβηγοί οπαδοί ποδοσφαίρου θα μπορούν να απολαμβάνουν το αλκοόλ και αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ, σύμφωνα με μέτρο που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο.

Η πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους απαγορεύεται βάσει νόμου μετά τις 3:00 τα ξημερώματα στη σκανδιναβική χώρα.

Ωστόσο, με αυτή την προσωρινή εξαίρεση, που ψηφίστηκε από τη Βουλή σήμερα, οι δήμοι θα μπορούν, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, να άρουν αυτήν την απαγόρευση σε χώρους που μεταδίδουν αγώνες του Μουντιάλ, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ώρας.

Η εξαίρεση ισχύει για την πώληση μπύρας και κρασιού, αλλά όχι για άλλα αλκοολούχα ποτά.

Η αστυνομία του Όσλο είχε προειδοποιήσει κατά αυτής της απελευθέρωσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή η περίοδος είναι ήδη εξαιρετικά φορτωμένη για την αστυνομία.

Για τη Νορβηγία, με σούπερ σταρ τον ποδοσφαιριστή Έρλινγκ Χάλαντ, το φετινό Μουντιάλ σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της σκανδιναβικής χώρας σε μεγάλο τουρνουά μετά το 1998.

Καθώς κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Ιράκ, οι Σκανδιναβοί, λόγω της διαφοράς ώρας, θα παίξουν ορισμένους από τους αγώνες τους, συμπεριλαμβανομένου αυτού εναντίον της Σενεγάλης στις 22 Ιουνίου, στη μέση της νύχτας, ώρα Νορβηγίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ