Σε Ημαθία και Πέλλα ο Γεωργιάδης: Εγκαίνια και έργα αναβάθμισης σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Σε Βέροια, Κρύα Βρύση και Γιαννιτσά περιόδευσε σήμερα ο Yπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποιώντας εγκαίνια ανακαινισμένων δομών υγείας και παρουσιάζοντας έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΕΣΥ.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου εγκαινιάστηκαν τα νέα εξωτερικά ιατρεία και το νέο ακτινολογικό τμήμα. Στο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, έργο ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, το οποίο παραδόθηκε πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη νέο έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, που αφορά τη δημιουργία αιμοδυναμικού εργαστηρίου, την αναβάθμιση των μαγειρείων, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και την πλήρη ανακαίνιση 80 χώρων υγιεινής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Yπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με αγρότισσα της Ημαθίας, η οποία δώρισε στο νοσοκομείο νέο ασθενοφόρο στη μνήμη του συζύγου της. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την αγορά νέου αξονικού τομογράφου για τη διενέργεια αναίμακτης στεφανιογραφίας, ο οποίος θα φέρει το όνομα του εκλιπόντος βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το νοσοκομείο της Βέροιας «παράδειγμα προς μίμηση», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της πίεσης στα μεγάλα αστικά νοσοκομεία.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης στην Πέλλα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για το προσωπικό και τους ασθενείς.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας καταγράφει πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Όπως είπε, εκτός από τα κτιριακά έργα, προχωρά και η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ έχουν ήδη προκηρυχθεί νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού και αναμένεται νέα προκήρυξη για νοσηλευτές.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το νοσοκομείο Γιαννιτσών εξυπηρετεί περισσότερους από 40.000 ασθενείς ετησίως, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη η ανακαίνιση των χειρουργείων και η επέκταση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας από 6 σε 11 κλίνες, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το νοσοκομείο «κομβικής σημασίας» για τη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ανακαίνιση του κτιρίου από τη δεκαετία του 1980. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου αυξήθηκε από 6,35 εκατ. ευρώ το 2019 σε 13,18 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση άνω του 107%.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των νοσοκομείων της περιφέρειας και των Κέντρων Υγείας αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων της Θεσσαλονίκης και τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας του ΕΣΥ.

Να σημειωθεί ότι χθες ο υπουργός Υγείας, μετά την τελετή εγκαινίων του ΤΕΠ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη, μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το έργο της αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδας Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού 1.506.552,09 ευρώ, υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, αναδιαρρύθμιση των χώρων, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και βελτίωση της προσβασιμότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού ΤΕΠ, που θα διασφαλίζει την άμεση, ασφαλή και ποιοτική παροχή επείγουσας φροντίδας στους πολίτες της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής. Το ανακαινισμένο ΤΕΠ στεγάζεται σε χώρο συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. και εξυπηρετεί περισσότερα από 24.000 περιστατικά σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ