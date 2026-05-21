ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης με μορφή ξηρού άνθους

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και το καταναλωτικό κοινό, ότι σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα κάνναβης, απαγορεύεται καθολικά εντός της ελληνικής επικράτειας, κάθε μορφής λιανική πώληση, διακίνηση και διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο προς το καταναλωτικό κοινό, ξηρού άνθους ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε κανναβινοειδή, που προέρχεται από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, είτε σε επεξεργασμένη, είτε σε ακατέργαστη μορφή.

Εφιστάται η προσοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρη συμμόρφωση με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι άμεσης εφαρμογής, και για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω απαγορεύσεων.

Επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στην αγορά από τις καθ' ύλην αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, για τη διαπίστωση της τήρησης των ανωτέρω απαγορεύσεων και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

ΕΟΦ
