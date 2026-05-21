ΗΠΑ: Αναβλήθηκε η ψηφοφορία του νομοσχεδίου για χρηματοδότηση της ICE

Οι γερουσιαστές καλούνται να ψηφίσουν έναν προϋπολογισμό που αφορά τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και συνόρων (CBP) με ποσό άνω των 70 δισ. δολαρίων.

Τελευταία ενημέρωση 21:52

Το νομοσχέδιο που εξετάζεται από τη Γερουσία για τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) με 70 και πλέον δισεκατομμύρια δολάρια δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία απόψε, αφού η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία αρνήθηκε να εγκρίνει τις άλλες απαιτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η προσωρινή εγκατάλειψη αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου συνιστά πλήγμα για τους Ρεπουμπλικάνους που ήλπιζαν να το ψηφίσουν προτού κλείσει το Κογκρέσο για μία εβδομάδα, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας Μνήμης, την Δευτέρα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό μέσο Punchbowl News, οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται κυρίως να εγκρίνουν το αίτημα του Λευκού Οίκου για τη δημιουργία ενός ταμείου, ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων, από το οποίο θα αποζημιώνονται τα θύματα «πολιτικής εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης». Μεταξύ αυτών ενδέχεται να είναι και εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορήθηκαν ή δικάστηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Αφού οι Δημοκρατικοί, ομόφωνα, καταδίκασαν το σχέδιο αυτό κάνοντας λόγο για «μαύρο ταμείο» του Τραμπ, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις ή το απέρριψαν. «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το πώς θα πληρώσουν το στεγαστικό τους, πώς θα πληρώσουν το νοίκι, τα ψώνια και τη βενζίνη τους, όχι πώς να μαζέψουν 1,8 δισεκ. δολάρια για τον πρόεδρο και τους συμμάχους του, για να πληρώνουν όποιους θέλουν», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ