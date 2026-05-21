Πολιτική | Διεθνή Νέα

«Όχι» από Γαλλία στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε διεθνή αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Όχι» από Γαλλία στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε διεθνή αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Γαλλία απέρριψε σήμερα την ιδέα να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ κάποιον ρόλο σε μια ενδεχόμενη διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Η Γαλλία απέρριψε σήμερα την ιδέα να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ κάποιον ρόλο σε μια ενδεχόμενη διεθνή αποστολή που θα αναλάβει να εγγυηθεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

«Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή. Είναι ότι η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (σ.σ. η ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ) ισχύει για τον Βόρειο Ατλαντικό. Δεν είναι ούτε σκοπός της, ούτε στην πραγματικότητα η κατάλληλη συμμαχία για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε ένα ζήτημα στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ», είπε ο Πασκάλ Κονφαβρέ κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η δημογραφική συρρίκνωση «ροκανίζει» τα τετραγωνικά των ακινήτων - Γιατί οι Έλληνες προτιμούν μικρότερα σπίτια

Στο 2027 η εκλογική βελόνα Μητσοτάκη - Οι «φυτευτοί» στα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με την Άννα

Στεγαστική κρίση: Τα μοντέλα Ισπανίας, Ιρλανδίας και Κροατίας δείχνουν τον δρόμο

tags:
Στενά του Ορμούζ
Γαλλία
ΝΑΤΟ
Φόρτωση BOLM...
reader insider