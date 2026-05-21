Real Estate

Ψιλή κυριότητα: Η «σιωπηλή» τάση που αλλάζει την αγορά ακινήτων

Ευρωπία Συνοδινού
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ψιλή κυριότητα: Η «σιωπηλή» τάση που αλλάζει την αγορά ακινήτων
Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι η αισθητή αύξηση των συναλλαγών που αφορούν την πώληση ψιλής κυριότητας με διατήρηση της επικαρπίας.

Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού, και μία από τις πιο χαρακτηριστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι η αισθητή αύξηση των συναλλαγών που αφορούν την πώληση ψιλής κυριότητας με διατήρηση της επικαρπίας. Αν και πρόκειται για θεσμό παγιωμένο στο ελληνικό δίκαιο, η σημερινή του χρήση αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά και εντάσσεται σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου τέτοιες ρυθμίσεις εντοπίζονταν κυρίως στο πλαίσιο οικογενειακών μεταβιβάσεων, σήμερα εμφανίζονται όλο και συχνότερα ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ τρίτων. Η ψιλή κυριότητα παύει να είναι απλώς ένα εργαλείο εσωτερικής περιουσιακής διαχείρισης και μετατρέπεται σε επιλογή με επενδυτική λογική.

Η μετατόπιση αυτή δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τη συνάντηση δύο διαφορετικών αναγκών. Από τη μία πλευρά, ιδιοκτήτες -συχνά μεγαλύτερης ηλικίας- αναζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας άμεση ρευστότητα χωρίς να απωλέσουν την καθημερινή χρήση του ακινήτου τους. Από την άλλη, υποψήφιοι αγοραστές, αντιμέτωποι με υψηλές τιμές και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές εισόδου στην αγορά.

Η ψιλή κυριότητα φαίνεται να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Για τον μεν πωλητή, λειτουργεί ως μηχανισμός κεφαλαιοποίησης της περιουσίας του χωρίς άμεση μεταβολή της διαβίωσής του. Για τον δε αγοραστή, αποτελεί έναν τρόπο απόκτησης εμπράγματου δικαιώματος με σαφώς χαμηλότερο τίμημα σε σχέση με την πλήρη κυριότητα.

Ωστόσο, όσο αυξάνεται η χρήση της, τόσο καθίσταται αναγκαία μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Στην πράξη, παρατηρείται ότι η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής αρχίζει να αντιμετωπίζεται με μια σχετική ευκολία, σαν να πρόκειται για μια «απλή» αγοραπωλησία με διαφοροποιημένους όρους. Αυτή η αντίληψη είναι προβληματική. Η πώληση ψιλής κυριότητας δεν αποτελεί απλώς οικονομική συμφωνία, αλλά μια επιλογή με μακροπρόθεσμες και ουσιαστικά μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Για τον πωλητή, το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος του τιμήματος. Είναι το γεγονός ότι αποξενώνεται οριστικά από την πλήρη κυριότητα του ακινήτου του. Η διατήρηση της επικαρπίας δημιουργεί συχνά μια αίσθηση συνέχειας και ασφάλειας, η οποία, όμως, μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητική ως προς τη συνολική νομική και περιουσιακή του θέση στο μέλλον.

Αντίστοιχα, για τον αγοραστή, η επένδυση αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής αγοράς ακινήτου. Δεν συνοδεύεται από άμεση δυνατότητα εκμετάλλευσης ούτε από προβλέψιμο χρονικό ορίζοντα απόδοσης. Η αξία της συνδέεται με ένα γεγονός αβέβαιου χρόνου, γεγονός που επηρεάζει τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη ρευστότητα της επένδυσης.

Παράλληλα, η αυξανόμενη διάδοση της πρακτικής αυτής αρχίζει να επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς, ιδίως σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Η εμφάνιση περισσότερων τέτοιων συναλλαγών δημιουργεί νέες συνθήκες διαμόρφωσης τιμών και διαφοροποιεί τα διαθέσιμα επενδυτικά «προϊόντα», χωρίς όμως να έχει ακόμη διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο αξιολόγησής τους από τους συμμετέχοντες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάσταση της προστασίας των συμβαλλομένων. Σε ένα περιβάλλον όπου η ανάγκη για ρευστότητα είναι αυξημένη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιλογών που δεν βασίζονται σε πλήρη κατανόηση των συνεπειών. Το ζήτημα αυτό καθίσταται ακόμη πιο έντονο όταν πρόκειται για ευάλωτες κατηγορίες ιδιοκτητών, οι οποίοι ενδέχεται να προσεγγίζουν τέτοιες λύσεις ως μονόδρομο.

Η πρακτική εμπειρία δείχνει ότι, όσο εντείνεται η χρήση τέτοιων σχημάτων, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες εμφάνισης διαφορών. Ερμηνευτικά ζητήματα, προσδοκίες που δεν επιβεβαιώνονται και συγκρούσεις συμφερόντων είναι στοιχεία που ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η πώληση ψιλής κυριότητας δεν μπορεί να αξιολογηθεί μονοδιάστατα ως «ευκαιρία» ή ως «κίνδυνος». Πρόκειται για ένα εργαλείο με συγκεκριμένη λειτουργία, το οποίο, όμως, προϋποθέτει στάθμιση και επίγνωση.

Η αυξανόμενη ζήτηση επιβεβαιώνει ότι ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει και τα όριά του. Όσο περισσότερο εντάσσεται στην καθημερινή πρακτική, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η σωστή κατανόηση της φύσης του.

Σε τελική ανάλυση, το κρίσιμο δεν είναι αν η ψιλή κυριότητα αποτελεί λύση. Το κρίσιμο είναι πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις αποτελεί τη σωστή λύση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ευρωπία Συνοδινού

Η κ. Ευρωπία Συνοδινού είναι Δικηγόρος - LL.M Criminal Law

Όλες οι ειδήσεις

23:59

Πύργος του Άιφελ: Τμήμα της παλιάς σκάλας πουλήθηκε για 450.000 ευρώ σε δημοπρασία
23:47

Ιταλία, Ιρλανδία και Ισπανία ζητούν ευρωπαϊκές κυρώσεις στον Μπεν Γκβιρ
23:36

Ο Λευκός Οίκος αναβάλλει υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για ΑΙ από Τραμπ
23:24

«Όχι» από Γαλλία στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε διεθνή αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
23:12

«Πράσινη» η Wall Street με ιστορικό υψηλό για Dow Jones - Απώλειες 1,77% για Nvidia
23:00

Ιμάμογλου, Γιαβάς και CHP για Οζέλ: «Πολιτικό πραξικόπημα» και «παρέμβαση στη δημοκρατία»
22:50

Νέα ζωή στα δημόσια ανενεργά σιδηροδρομικά ακίνητα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ
22:40

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
22:30

Ψιλή κυριότητα: Η «σιωπηλή» τάση που αλλάζει την αγορά ακινήτων
22:20

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
22:10

Σταθεροποιητικές τάσεις για τον χρυσό
22:00

Η Νορβηγία αίρει τους περιορισμούς στο αλκοόλ τις μέρες του Μουντιάλ
21:51

«Global Sumud»: Επιστροφή 428 ακτιβιστών με ειδικές πτήσεις στην Κωνσταντινούπολη
21:40

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με 530 εκατ. ευρώ συμμετέχει στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
21:33

Η οικονομία του διαστήματος «προσγειώνεται» στη Γη - Η SpaceX ανοίγει τον δρόμο
21:21

ΗΠΑ: Αναβλήθηκε η ψηφοφορία του νομοσχεδίου για χρηματοδότηση της ICE
21:10

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης με μορφή ξηρού άνθους
21:00

Νέα πτώση για το πετρέλαιο μετά το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν
20:51

Σκληρό παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: «Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία» - Εμπόδια το ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ
20:45

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει ευρείες μειώσεις φόρων στα καύσιμα
20:35

Μητσοτάκης από Μυστρά: Η Ελλάδα μπορεί να χτίζει γέφυρες σε έναν κόσμο που αλλάζει
20:22

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη
20:14

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού
20:09

Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν εξετάζουν μόνιμα διόδια - Αντιδρούν Τραμπ και Ρούμπιο
20:02

Το Κρεμλίνο δηλώνει ανοικτό σε διάλογο με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία
19:50

Πιερρακάκης: «Δύναμη αξιοπιστίας, σταθερότητας και ανάπτυξης και ανάπτυξης Ελλάδα και Κύπρος»
19:41

Βρεττού (Credia): Αρνητική υπεραξία και κεφαλαιακό όφελος από την Ευρώπη Holdings
19:40

Σε Ημαθία και Πέλλα ο Γεωργιάδης: Εγκαίνια και έργα αναβάθμισης σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
19:38

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για εξηγήσεις 11 βουλευτές την Παρασκευή
19:25

Ρούμπιο: «Το ΝΑΤΟ δεν κάνει το παραμικρό για να στηρίξει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν»

tags:
Ακίνητα (real estate)
Μεταβίβαση ακινήτων
Διαμερίσματα
Ενοίκια
reader insider