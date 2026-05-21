Ψιλή κυριότητα: Η «σιωπηλή» τάση που αλλάζει την αγορά ακινήτων

Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι η αισθητή αύξηση των συναλλαγών που αφορούν την πώληση ψιλής κυριότητας με διατήρηση της επικαρπίας.

Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού, και μία από τις πιο χαρακτηριστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι η αισθητή αύξηση των συναλλαγών που αφορούν την πώληση ψιλής κυριότητας με διατήρηση της επικαρπίας. Αν και πρόκειται για θεσμό παγιωμένο στο ελληνικό δίκαιο, η σημερινή του χρήση αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά και εντάσσεται σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου τέτοιες ρυθμίσεις εντοπίζονταν κυρίως στο πλαίσιο οικογενειακών μεταβιβάσεων, σήμερα εμφανίζονται όλο και συχνότερα ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ τρίτων. Η ψιλή κυριότητα παύει να είναι απλώς ένα εργαλείο εσωτερικής περιουσιακής διαχείρισης και μετατρέπεται σε επιλογή με επενδυτική λογική.

Η μετατόπιση αυτή δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τη συνάντηση δύο διαφορετικών αναγκών. Από τη μία πλευρά, ιδιοκτήτες -συχνά μεγαλύτερης ηλικίας- αναζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας άμεση ρευστότητα χωρίς να απωλέσουν την καθημερινή χρήση του ακινήτου τους. Από την άλλη, υποψήφιοι αγοραστές, αντιμέτωποι με υψηλές τιμές και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές εισόδου στην αγορά.

Η ψιλή κυριότητα φαίνεται να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Για τον μεν πωλητή, λειτουργεί ως μηχανισμός κεφαλαιοποίησης της περιουσίας του χωρίς άμεση μεταβολή της διαβίωσής του. Για τον δε αγοραστή, αποτελεί έναν τρόπο απόκτησης εμπράγματου δικαιώματος με σαφώς χαμηλότερο τίμημα σε σχέση με την πλήρη κυριότητα.

Ωστόσο, όσο αυξάνεται η χρήση της, τόσο καθίσταται αναγκαία μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Στην πράξη, παρατηρείται ότι η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής αρχίζει να αντιμετωπίζεται με μια σχετική ευκολία, σαν να πρόκειται για μια «απλή» αγοραπωλησία με διαφοροποιημένους όρους. Αυτή η αντίληψη είναι προβληματική. Η πώληση ψιλής κυριότητας δεν αποτελεί απλώς οικονομική συμφωνία, αλλά μια επιλογή με μακροπρόθεσμες και ουσιαστικά μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Για τον πωλητή, το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος του τιμήματος. Είναι το γεγονός ότι αποξενώνεται οριστικά από την πλήρη κυριότητα του ακινήτου του. Η διατήρηση της επικαρπίας δημιουργεί συχνά μια αίσθηση συνέχειας και ασφάλειας, η οποία, όμως, μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητική ως προς τη συνολική νομική και περιουσιακή του θέση στο μέλλον.

Αντίστοιχα, για τον αγοραστή, η επένδυση αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής αγοράς ακινήτου. Δεν συνοδεύεται από άμεση δυνατότητα εκμετάλλευσης ούτε από προβλέψιμο χρονικό ορίζοντα απόδοσης. Η αξία της συνδέεται με ένα γεγονός αβέβαιου χρόνου, γεγονός που επηρεάζει τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη ρευστότητα της επένδυσης.

Παράλληλα, η αυξανόμενη διάδοση της πρακτικής αυτής αρχίζει να επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς, ιδίως σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Η εμφάνιση περισσότερων τέτοιων συναλλαγών δημιουργεί νέες συνθήκες διαμόρφωσης τιμών και διαφοροποιεί τα διαθέσιμα επενδυτικά «προϊόντα», χωρίς όμως να έχει ακόμη διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο αξιολόγησής τους από τους συμμετέχοντες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάσταση της προστασίας των συμβαλλομένων. Σε ένα περιβάλλον όπου η ανάγκη για ρευστότητα είναι αυξημένη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιλογών που δεν βασίζονται σε πλήρη κατανόηση των συνεπειών. Το ζήτημα αυτό καθίσταται ακόμη πιο έντονο όταν πρόκειται για ευάλωτες κατηγορίες ιδιοκτητών, οι οποίοι ενδέχεται να προσεγγίζουν τέτοιες λύσεις ως μονόδρομο.

Η πρακτική εμπειρία δείχνει ότι, όσο εντείνεται η χρήση τέτοιων σχημάτων, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες εμφάνισης διαφορών. Ερμηνευτικά ζητήματα, προσδοκίες που δεν επιβεβαιώνονται και συγκρούσεις συμφερόντων είναι στοιχεία που ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η πώληση ψιλής κυριότητας δεν μπορεί να αξιολογηθεί μονοδιάστατα ως «ευκαιρία» ή ως «κίνδυνος». Πρόκειται για ένα εργαλείο με συγκεκριμένη λειτουργία, το οποίο, όμως, προϋποθέτει στάθμιση και επίγνωση.

Η αυξανόμενη ζήτηση επιβεβαιώνει ότι ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει και τα όριά του. Όσο περισσότερο εντάσσεται στην καθημερινή πρακτική, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η σωστή κατανόηση της φύσης του.

Σε τελική ανάλυση, το κρίσιμο δεν είναι αν η ψιλή κυριότητα αποτελεί λύση. Το κρίσιμο είναι πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις αποτελεί τη σωστή λύση.