Διαταγή Χαμενεΐ να παραμείνει στο Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο

Εντολή πως το ουράνιο δεν θα πρέπει να σταλεί στο εξωτερικό εξέδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως σε μία ένδειξη ότι η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της σε ένα από τα κύρια αιτήματα των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η εντολή του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να εντείνει τη δυσφορία των ΗΠΑ και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε το Ισραήλ πως το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, που απαιτείται για την κατασκευή ατομικών όπλων, θα αποσταλεί εκτός Ιράν και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική ρήτρα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει διαμηνύσει ότι ένας από τους όρους για να λήξει ο πόλεμος είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο να απομακρυνθεί από το Ιράν.

«Η οδηγία του ανώτατου ηγέτη είναι ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου δεν πρέπει να βγει από τη χώρα», δήλωσε μία από τις δύο ιρανικές πηγές, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ιράν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, πιστεύουν ότι η αποστολή του υλικού στο εξωτερικό θα καθιστούσε τη χώρα πιο ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Χαμενεΐ έχει τον τελευταίο λόγο στα πιο σημαντικά κρατικά ζητήματα.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου και αξιόπιστες εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα εξαπολύσουν περαιτέρω επιθέσεις. Μόνο αφού τεθούν σε ισχύ τέτοιες διαβεβαιώσεις, είπαν, θα είναι το Ιράν έτοιμο να συμμετάσχει σε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

Το Ισραήλ πιστεύεται ευρέως ότι διαθέτει ατομικό οπλοστάσιο, αλλά ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει ή αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, διατηρώντας μια λεγόμενη πολιτική ασάφειας στο θέμα εδώ και δεκαετίες. Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν είχε εμφανιστεί πρόθυμο να αποστείλει εκτός της χώρας το ήμισυ του αποθέματος ουρανίου του, το οποίο έχει εμπλουτιστεί στο 60%, ένα επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για μη στρατιωτικές χρήσεις.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν ότι η θέση αυτή άλλαξε μετά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι εξακολουθεί να είναι ασαφές εάν ο Τραμπ θα αποφασίσει να επιτεθεί και εάν θα δώσει στο Ισραήλ το πράσινο φως για να ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί με σκληρή απάντηση σε περίπτωση επίθεσης.

Πάντως, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν «εφικτές φόρμουλες» για την επίλυση του ζητήματος. «Υπάρχουν λύσεις όπως η αραίωση του αποθέματος υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές. Η ΙΑΕΑ εκτιμά ότι το Ιράν είχε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Πόσο από αυτό έχει διασωθεί είναι ασαφές.

Ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε τον Μάρτιο πως ό,τι είχε απομείνει από αυτό το απόθεμα ήταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αποθηκευμένο σε σήραγγες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόκειται για λίγο περισσότερα από 200 κιλά. Το Ιράν υποστηρίζει ότι χρειάζεται το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού για ιατρικούς σκοπούς και για έναν ερευνητικό αντιδραστήρα στην Τεχεράνη, ο οποίος λειτουργεί με σχετικά μικρές ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό περίπου 20%.