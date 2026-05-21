«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού

Την ίδρυση κόμματος ανακοινώνει και επίσημα η Μαρία Καρυστιανού από τη Θεσσαλονίκη.

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» είναι το όνομα του κόμματος της Μαρία Καρυστιανού, τα αποκαλυπτήρια του έγιναν στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε η κ. Καρυστιανού

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο με δηλώσεις υποστήριξης στο πολιτικό εγχείρημα της κ. Καρυστιανού αποδήμων από διάφορες χώρες, ανθρώπων από τον αγροτικό τομέα, επιστημόνων, επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και νέων. Ανάμεσα τους η γυναίκα σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας Χαρίτα Μάντολες.

Έξω από την αίθουσα είχε τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη που μετέδιδε την εκδήλωση ενώ υπήρχαν και τραπεζάκια όπου πολίτες που προσέρχονταν υπέγραφαν σε κατάλογο για τη δημιουργία του νέου κόμματος.

Τον συντονισμό και την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και ακτιβίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου.

Οι βασικοί στόχοι του νέου κόμματος σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη είναι:

«Βασικοί στόχοι μας είναι να βιώσουν οι πολίτες την αλλαγή, να φανεί άμεσα ότι ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η Ελλάδα, οι συμπολίτες και η ζωή όλων μας σε ένα πλαίσιο αληθινής Δημοκρατίας, με εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας. Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας Πολιτείας, που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο, έχει προτεραιότητα την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, αλλά και την ευημερία των πολιτών.

2. Άμεσος και στρατηγικός στόχος μας είναι η στήριξη της κοινωνίας. Η φροντίδα και η οικονομική ενίσχυσή της, αλλά και η αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού προβλήματος με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και σύσταση ειδικού φορέα για το δημογραφικό, την οικογένεια και τους νέους. Ο πληθυσμός της χώρας συρρικνώνεται λόγω της υπογεννητικότητας, της γήρανσης του πληθυσμού, της αυξανόμενης φτωχοποίησης και της εξώθησης των νέων σε φυγή στο εξωτερικό (brain drain). Γι’ αυτό και πρώτιστο μέλημά μας είναι η με κάθε μέσο στήριξη της οικογένειας, που είναι ο πυρήνας και το θεμέλιο της κοινωνίας και ειδικά των νέων, της ελπίδας της πατρίδας μας.

3. Ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να καταστεί ισχυρό και ποιοτικό, με μέριμνα στην ειδική αγωγή και με γενναία στήριξη των λειτουργών του. Στόχος της παιδείας είναι να προετοιμάσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, μέσα σ’ ένα ευχάριστο και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με προοπτική για τη ζωή και το μέλλον τους.

4. Προτεραιότητά μας είναι η πρόνοια για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας και όλων των ευάλωτων ομάδων, που οφείλουμε να στηρίζουμε με σεβασμό, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Επιβάλλεται η οικονομική ενίσχυση για αξιοπρεπή διαβίωση και η ειδική μέριμνα για τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, καθώς και η ειδική επιστημονική υποστήριξή τους. Οι συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία όρθια και δικαιούνται αξιοπρεπή διαβίωση με ειδική φροντίδα και αποκατάσταση αποδοχών.

5. Η πρόληψη και η προστασία του πολύτιμου αγαθού της υγείας αποτελεί για το Κίνημά μας τη βάση μιας ανθρωπιστικής και αλληλέγγυας κοινωνίας. Δεσμευόμαστε για την εξυγίανση και την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και για τη στήριξη των ιατρών, των νοσηλευτών και του προσωπικού υγείας. Κάθε πολίτης ανεξαρτήτως εισοδήματος δικαιούται πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, χωρίς κρυφές «συναλλαγές» και λίστες αναμονής της ντροπής. Σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με δημόσιο, δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα.

6. Για το Κίνημά μας οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού, κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το Κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί, να γίνουμε κοινωνοί και να συμμετέχουμε στα κοινά με ελεύθερη κρίση. Προτρέπουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους για τη διαμόρφωση αποφάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα.

7. Εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, με νόμους σαφείς, που εφαρμόζονται και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Το Κίνημά μας επιθυμεί διακαώς την εφαρμογή όλων των αρχών και εγγυήσεων του κράτους δικαίου, διότι ζούμε τις θλιβερές συνέπειες από την έλλειψή τους. Ύψιστη αρχή του Κινήματος η ΙΣΟΝΟΜΙΑ. Όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς αστερίσκους ή εξαιρέσεις, χωρίς «ακαταδίωκτα» ή άλλα «προνόμια». Βασικοί πυλώνες του Κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η παύση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών, με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση των προτάσεων όλων των λειτουργών της δικαιοσύνης και στήριξη του έργου τους.

8. Στόχος μας είναι ο έλεγχος όλων των δημόσιων συμβάσεων, κατά προτεραιότητα των μνημονιακών, ο έλεγχος της διαχείρισης των εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους τους, με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των εργαζομένων στους οικονομικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κεντρικό μέλημά μας είναι η ορθή δημοσιονομική διαχείριση, ο σχεδιασμός, ο διαρκής έλεγχος και η δίκαιη κατανομή των πόρων, η διαφάνεια στα έξοδα και έσοδα του δημόσιου ταμείου, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα διαφθοράς. Έτσι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και τους θεσμούς και η χώρα μας αναδεικνύει την πολιτική αρετή, την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη ως πυρήνα της δημόσιας ζωής και διεκδικεί τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.

9. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών. Επιδίωξή μας είναι να τερματιστεί η αναβολή φορολόγησής τους και να καθιερωθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και τους φόρους που τους αναλογούν. Καταπολέμηση της προνομιακής μεταχείρισης ισχυρών δανειοληπτών, μεταξύ των οποίων μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, οικονομικά βεβαρημένα μέσα «ενημέρωσης», αλλά και τα

κόμματα, που οφείλουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ κι εξασφαλίζουν συνεχείς παρατάσεις στις ρυθμίσεις δανείων, όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν τις περιουσίες τους για μικροποσά. Οριστική παύση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών, έλεγχος της αισχροκερδούς δράσης των Servicers και των Funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.

10. Μία κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις. Στόχος μας είναι η ριζική και βάσει εθνικού προγράμματος παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών, που συνθλίβουν το επιχειρείν και αποτρέπουν τις επενδύσεις και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει, ενώ ιστορικά αποτελούσαν τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας.

11. Καμία παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής, δίκαιη και βιώσιμη χωρίς την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας απαιτεί σταθερές

εργασιακές σχέσεις και διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στόχος μας είναι να εξαλειφθεί η οικονομική εξαθλίωση ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων, να εκλείψει η φτωχοποίηση των Ελλήνων και η φυγή πολύτιμου έμψυχου δυναμικού από τον οικονομικό ιστό της χώρας.

12. Εξυγίανση όλων των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ, που διαμορφώνουν ασύδοτα τις τιμές, επιβάλλουν ανεξέλεγκτη ακρίβεια και φτωχοποιούν τους πολίτες για να κερδοσκοπούν. Αυστηρός έλεγχος της δεσπόζουσας θέσης μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Υποστήριξη του υγιούς ανταγωνισμού και εθνικός σχεδιασμός για την εξάλειψη της αισχροκέρδειας.

13. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας απαιτούν τη χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση επενδύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η στήριξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της μελισσοκομίας, της δασοπονίας, η αξιοποίηση των εθνικών φυσικών πόρων και η ενίσχυση των εξαγωγών αποτελούν θεμέλια της εθνικής οικονομίας, της διατροφικής επάρκειας, της κοινωνικής συνοχής και της παραγωγικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος, και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και διασφαλίζουν αξιοπρέπεια και προοπτική για τους Έλληνες παραγωγούς. Στήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου με νέα καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και επαναξιοποίηση της γης, με πλήρη σεβασμό των ανθρώπων, που μοχθούν στον αγροδιατροφικό τομέα.

14. Προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων μας. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και διαχείρισης των στρατηγικών κλάδων της οικονομίας και των υποδομών υψηλού δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και η ύδρευση. Αποτροπή της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αποκατάσταση των ζωνών natura και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Δεσμευόμαστε για ουσιαστική προστασία των δασών και των ορεινών όγκων, για αυστηρό έλεγχο κάθε ενεργειακής παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, όπως η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και για επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έμπρακτη στήριξη της φιλοζωίας και των καταφυγίων με ειδικούς κωδικούς χρηματοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενίσχυση των φιλοζωικών οργανώσεων και των εθελοντών, γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί εθνικό πλούτο. Μια κοινωνία που σέβεται τα ζώα και τον φυσικό πλούτο, σέβεται τον άνθρωπο.

15. Υψώνουμε φραγμό στη διαρκή υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών. Ενίσχυση της υποστήριξης όλων των ΜΜΕ και των λειτουργών της ελευθεροτυπίας - πυλώνα της Δημοκρατίας. Θέσπιση διαφανών κανόνων στην κρατική χρηματοδότηση των ΜΜΕ και αντικειμενικών κριτηρίων στην κατανομή της διαφήμισης σε όλον τον δημόσιο τομέα.

16. Ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, ενσωμάτωσή της στηνεκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Γενναία χρηματοδότηση έργων πολιτισμού, δημιουργικών πρωτοβουλιών της νεολαίας, διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων, προστασία του πολιτιστικού κεφαλαίου μας. Στήριξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και εν γένει των λειτουργών του πολιτισμού. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, πολύτιμη κληρονομιά του ελληνισμού, αποτελεί παγκόσμια πνευματική παρακαταθήκη και θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού, της φιλοσοφίας, των επιστημών και της δημοκρατικής σκέψης. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων ψηφιοποίησης, καταγραφής, διάσωσης, μετάφρασης και ελεύθερης επιστημονικής αξιοποίησης των κειμένων και των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αποτελεί προτεραιότητά μας, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της παιδείας και της ανθρωπότητας. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των πολιτιστικών δράσεων και σύνδεση με την καινοτομία, πρωτοβουλιών διάσωσης και προώθησης τοπικών παραδόσεων και προϊόντων.

17. Ο αθλητισμός είναι ύψιστη κοινωνική δραστηριότητα της ελληνικής αγωνιστικής παράδοσης, γνωστής για τις αξίες που εμπέδωσε παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το ολυμπιακό πνεύμα, ο θεσμός της εκεχειρίας και του ευ αγωνίζεσθαι. Σήμερα απαιτείται η ριζική θεσμική ανασυγκρότηση για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων - κυττάρου της αθλητικής κοινωνίας και μιας από τις βάσεις της υγείας, της ευεξίας και της διαπαιδαγώγησης του λαού μας -, η φροντίδα και η προστασία των αθλητών και αθλουμένων και ο προσδιορισμός του ρόλου και των σχέσεων των συμμετεχόντων στην αθλητική δραστηριότητα. Εξίσου ενίσχυσης και υποστήριξης χρήζει και ο παραολυμπιακός αθλητισμός.

18. Η ελληνική επαρχία ερημώνει. Απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα ανάταξης της ελληνικής υπαίθρου, σχέδιο αποτελεσματικής αποκέντρωσης, με ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επανακατοίκηση και ανάπτυξη της περιφέρειας. Χωρίς ζωντανή επαρχία δεν υπάρχει Ελλάδα. Αποτροπή της επιθετικής εξαγοράς ολόκληρων οικισμών και περιοχών και μάλιστα στην παραμεθόρια ζώνη, από ξένα συμφέροντα.

19. Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας με βάση το διεθνές δίκαιο. Χάραξη εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη των συνόρων της Ελλάδας και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της, άσκηση εξωτερικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο και τις ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η Πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της

υποχρεώσεις, αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Η Ελλάδα ως φιλειρηνική δύναμη προάγει ιστορικά τη

σταθερότητα, ενώ παράλληλα οφείλει να ενισχύει την άμυνα και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία, να υπερασπίζεται την εθνική και πολιτισμική της ταυτότητα, να εδραιώνει τη θέση της στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή, να ενδιαφέρεται για τους ομογενείς και τον απόδημο Ελληνισμό όπου γης, να προάγει και να προωθεί τα παγκοσμίου αναγνώρισης πολιτιστικά της αγαθά και τις ιστορικές της αξίες.

