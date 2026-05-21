Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη

Ο «Λάμπρος» της 17Ν είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην οργάνωση 17Ν.

Εκτός φυλακής οδηγείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που κρατούνταν στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έκανε αίτηση αποφυλάκισης στις 23 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Εφετών και σήμερα εκδόθηκε το βούλευμα.

