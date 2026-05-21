Πιερρακάκης: «Δύναμη αξιοπιστίας, σταθερότητας και ανάπτυξης και ανάπτυξης Ελλάδα και Κύπρος»

«Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτελούν δύναμη αξιοπιστίας, σταθερότητας και ανάπτυξης»

«Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτελούν δύναμη αξιοπιστίας, σταθερότητας και ανάπτυξης», δήλωσε, σήμερα, ο πρόεδρος της Ευρωομάδας και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη σημερινή συνάντησή του στη Λευκωσία με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Από πλευράς της, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η Κύπρος προχωρά «σταθερά και υπεύθυνα» στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη για κατεύθυνση από την Ευρώπη και ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των κρατών μελών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής στη Λευκωσία, παρουσία και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνου Κόλλια, καθώς και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Ο κ. Πιερρακάκης βρίσκεται στην Κύπρο για να συμμετάσχει στη Λευκωσία, την Παρασκευή και το Σάββατο, στην άτυπη Συνάντηση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026. Στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Ecofin, η Κυπριακή Προεδρία θα φιλοξενήσει την Παρασκευή, 22 Μαΐου συνεδρίαση της ομάδας της Ευρωζώνης (Eurogroup) υπό τον πρόεδρό του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις, το θέμα της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της στέγασης, καθώς και η πρόοδος των συζητήσεων για υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αurore Lalucq.. Κατά τις δηλώσεις πριν τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για τα νέα του καθήκοντα, επισημαίνοντας τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας στην Ευρώπη, τόσο για την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και για τα κράτη μέλη.

Όπως ανέφερε, «η Κύπρος όλο αυτό το διάστημα έχει αποδείξει ακριβώς ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να αποτελέσει ένα κράτος μέλος με ρυθμούς ανάπτυξης, με ανταγωνιστικότητα», προσθέτοντας ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύονται. Η κ. Δημητρίου σημείωσε, ακόμη, ότι «σταθερά και υπεύθυνα προχωράμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας, χρειαζόμαστε την κατεύθυνση της Ευρώπης και βεβαίως τις συνέργειες μεταξύ των κρατών μελών για να δούμε πώς ακριβώς ανταποκρινόμαστε», επισημαίνοντας την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Παράλληλα, εξήρε τους αδελφικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια μέσα από κοινό μέτωπο απέναντι σε περιφερειακές και ευρωπαϊκές προκλήσεις. Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη ανταπόκριση της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών προς ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου ανέδειξε τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, λέγοντας ότι καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στον τουρισμό και τον πληθωρισμό. Σημείωσε, επίσης, ότι «η οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, όπως επίσης και η καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Βουλής για τη φιλοξενία, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη συνολικότερα και αποδεικνύουν ότι ο Ελληνισμός είναι δύναμη αξιοπιστίας και σταθερότητας, αλλά και ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δύο χώρες έχουν καταγράψει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως «κάναμε και οι δύο άλματα μεγαλύτερα από τη φθορά, υπερβαίνοντας την υπαρξιακή κρίση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε», ενώ πρόσθεσε ότι οι επιδόσεις σε ανάπτυξη, επενδύσεις και εξαγωγές κινούνται σε θετική πορεία. Ο Έλληνας Υπουργός ανέδειξε ακόμη την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και του ευρωπαϊκού ρόλου των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι «πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, την τεχνολογία και τον ρόλο μας, το συνολικό μας αποτύπωμα εντός της Ευρώπης».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στα μέτρα που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των κρατών μελών, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος ανταποκρίνονται με σταθερότητα και υπευθυνότητα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην κ. Δημητρίου ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, καθώς και στον Δημοκρατικό Συναγερμό, «το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη, που έπαιξε τόσο καταλυτικό ρόλο για να βρεθεί η Κύπρος στην καρδιά της Ευρώπης», όπως είπε.