Η οικονομία του διαστήματος «προσγειώνεται» στη Γη - Η SpaceX ανοίγει τον δρόμο

Η SpaceX ετοιμάζει ιστορική IPO. Το Starlink εκτοξεύει έσοδα και γεωπολιτική ισχύ. Το διάστημα γίνεται υποδομή, αγορά και νέο πεδίο παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) στην ιστορία δεν αφορά τους πυραύλους. Αφορά το internet, τα δεδομένα και την οικονομία του διαστήματος.

Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τη SpaceX, φαντάζονται έναν πύραυλο. Τον προωθητή να προσγειώνεται μόνος του πάνω σε μια πλωτή πλατφόρμα στον Ατλαντικό, το Starship να εκρήγνυται ή να απογειώνεται μέσα σε σύννεφα φωτιάς και τον Έλον Μασκ να μιλά για αποικίες στον Άρη και διαστημικούς πολιτισμούς.

Για δύο δεκαετίες, η SpaceX έχτισε τον μύθο της πάνω στο πιο θεαματικό κομμάτι της διαστημικής βιομηχανίας: τις εκτοξεύσεις. Και πράγματι, η κυριαρχία της είναι ιστορική. Η εταιρεία διαχειρίζεται πλέον περισσότερο από το 80% των παγκόσμιων εκτοξεύσεων πυραύλων και σχεδόν το σύνολο των δυτικών εμπορικών αποστολών σε τροχιά.

Όμως η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία - η πιθανή εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq με αποτίμηση που ενδέχεται να φτάσει τα 1,75 τρις. δολάρια - δεν αφορά κυρίως τους πυραύλους. Αφορά κάτι πολύ πιο γήινο, το internet.

Η πραγματική μηχανή της SpaceX λέγεται Starlink

Πίσω από τη θεαματική εικόνα των πυραύλων, η πραγματική οικονομική επανάσταση της SpaceX χτίστηκε αθόρυβα μέσα από το Starlink, το δίκτυο δορυφορικού internet που μέσα σε πέντε χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες στον κόσμο.

Το Starlink ξεκίνησε δοκιμαστικά το 2021 με περίπου 10.000 χρήστες. Μέχρι το 2026 είχε ξεπεράσει τα 10 εκατ. ενεργούς συνδρομητές σε περισσότερες από 160 χώρες και αγορές. Η ανάπτυξη αυτή θεωρείται μία από τις ταχύτερες στην ιστορία της τεχνολογίας, ταχύτερη από τα πρώτα χρόνια του Netflix και γρηγορότερη από οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο έχει αναπτυχθεί ποτέ, σύμφωνα με τη Space Daily.

Τα οικονομικά μεγέθη είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Το Starlink παρήγαγε έσοδα άνω των 11 δισ. δολαρίων το 2025 και πλέον αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειονότητα των συνολικών εσόδων της SpaceX. Αυτό που κάποτε παρουσιαζόταν ως «παράλληλο project» χρηματοδότησης των αποστολών στον Άρη έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες υποδομές επικοινωνίας στον κόσμο. Και εδώ ακριβώς αλλάζει η συζήτηση για την οικονομία του διαστήματος.

Το διάστημα γίνεται υποδομή

Για δεκαετίες, το διάστημα αντιμετωπιζόταν ως συνώνυμο της επιστημονικής φαντασίας, των κρατικών προγραμμάτων και των πανάκριβων πειραμάτων χωρίς σαφές επιχειρηματικό μοντέλο. Σήμερα, όμως, η διαστημική οικονομία μετατρέπεται σε κρίσιμη υποδομή της καθημερινής ζωής, όπως σημειώνει η Saxo.

Οι δορυφόροι δεν εξυπηρετούν πλέον μόνο στρατιωτικές ή επιστημονικές αποστολές. Υποστηρίζουν το internet, τις τραπεζικές συναλλαγές, τη ναυτιλία, τις αερομεταφορές, τη γεωργία ακριβείας, την πρόγνωση καιρού, την πλοήγηση, τις τηλεπικοινωνίες και τις αμυντικές επικοινωνίες. Με άλλα λόγια, το διάστημα μετατρέπεται σε ένα αόρατο λειτουργικό σύστημα της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύμφωνα με το Space Foundation, η παγκόσμια διαστημική οικονομία έφτασε τα 613 δισ. δολάρια το 2024, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπεράσει το 1 τρις. μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αυτό που αλλάζει δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Η νέα μάχη δεν αφορά απλώς ποιος μπορεί να εκτοξεύσει τον πιο ισχυρό πύραυλο. Αφορά ποιος μπορεί να μετατρέψει την τροχιά σε επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Οι πύραυλοι είναι το μέσο, όχι το προϊόν

Η ειρωνεία είναι ότι η ίδια η επιχείρηση εκτοξεύσεων παραμένει σχετικά χαμηλής κερδοφορίας. Ακόμη και με την κυριαρχία της SpaceX, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι πύραυλοι από μόνοι τους κινούνται κοντά στο σημείο ισοσκελισμού.

Η πραγματική αξία των πυραύλων είναι ότι λειτουργούν ως «οικονομικό αμυντικό τείχος» για το Starlink.

Με τους επαναχρησιμοποιούμενους Falcon 9, η SpaceX μείωσε το κόστος μεταφοράς φορτίου σε τροχιά από περίπου 15.000 δολάρια ανά κιλό το 2008 σε λιγότερο από 1.000 δολάρια σήμερα. Αυτό της επιτρέπει να εκτοξεύει χιλιάδες δορυφόρους σε ρυθμό που κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να ακολουθήσει.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη πάνω από 10.000 δορυφόρους σε τροχιά και προσθέτει συνεχώς νέους. Το ανταγωνιστικό Project Kuiper της Amazon υπολείπεται σημαντικά, ενώ η Eutelsat και το δίκτυο OneWeb προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι πύραυλοι, λοιπόν, δεν είναι το τελικό προϊόν. Είναι ο μηχανισμός που καθιστά οικονομικά βιώσιμο το πραγματικό προϊόν: το παγκόσμιο δορυφορικό internet.

Η γεωπολιτική του διαστήματος

Η οικονομία του διαστήματος δεν αφορά πλέον μόνο εταιρείες τεχνολογίας. Αφορά και γεωπολιτική ισχύ.

Η Ευρώπη, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει πλέον τη δορυφορική συνδεσιμότητα ως ζήτημα στρατηγικής κυριαρχίας. Το πρόγραμμα IRIS2 της EE δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή οι Βρυξέλλες αντιλαμβάνονται ότι οι κρίσιμες επικοινωνίες δεν μπορούν να εξαρτώνται αποκλειστικά από αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες.

Mάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου Bouygues, Ολιβιέ Ρουσά, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί σε στρατηγική αδυναμία εάν συνεχίσει να εξαρτάται από αμερικανικές υποδομές στην τεχνητή νοημοσύνη και στις δορυφορικές επικοινωνίες, βάζοντας στο στόχαστρο την κυριαρχία του Starlink του Έλον Μασκ.

Η άνοδος της μετοχής της Eutelsat πριν από την IPO της SpaceX δείχνει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Παρά τη χαοτική διαφορά μεγέθους - η SpaceX μπορεί να αποτιμηθεί σχεδόν 400 φορές υψηλότερα - οι ευρωπαϊκές εταιρείες διαστήματος αντιμετωπίζονται πλέον ως στρατηγικά assets.

Το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα, όπου το κρατικά υποστηριζόμενο δίκτυο Guowang επιδιώκει να δημιουργήσει μια κινεζική απάντηση στο Starlink.

Το διάστημα μετατρέπεται σταδιακά σε νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ κρατών, τεχνολογικών κολοσσών και αμυντικών βιομηχανιών.

Οι επενδυτές αγοράζουν ένα όραμα ή μια φούσκα;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν όλα αυτά δικαιολογούν αποτίμηση σχεδόν 2 τρισ. δολαρίων.

Η SpaceX αποτιμάται σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ παραδοσιακούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Apple ή η Microsoft σε όρους εσόδων. Οι επενδυτές ουσιαστικά στοιχηματίζουν ότι η αγορά δορυφορικής συνδεσιμότητας βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

Και πράγματι, η διείσδυση παραμένει μικρή. Το Starlink εξακολουθεί να κατέχει περιορισμένο μερίδιο στις αγορές ναυτιλίας, αεροπορίας και απομακρυσμένων τηλεπικοινωνιών, παρά την ταχύτατη ανάπτυξή του.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι επίσης τεράστιοι. Οι διαστημικές υποδομές απαιτούν τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι τεχνολογικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και ο ανταγωνισμός εντείνεται. Επιπλέον, η ίδια η SpaceX συνεχίζει να καταγράφει μεγάλες ζημίες, καθώς επενδύει επιθετικά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και του Starship.

Οι επενδυτές δεν αγοράζουν απλώς μια εταιρεία. Αγοράζουν μια υπόθεση για το μέλλον του ίδιου του internet, της άμυνας και των παγκόσμιων υποδομών.

Η νέα οικονομία δεν βρίσκεται στη Γη

Η μεγαλύτερη αλλαγή ίσως είναι ψυχολογική. Για πρώτη φορά, το διάστημα παύει να αντιμετωπίζεται ως μακρινό σύνορο και αρχίζει να μοιάζει με κανονικό οικονομικό κλάδο.

Όπως το cloud computing πριν από 15 χρόνια ή η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, η διαστημική οικονομία περνά από τη φάση του εντυπωσιασμού στη φάση της εμπορικής αξιοποίησης.

Και αν η IPO της SpaceX πραγματοποιηθεί τελικά στο μέγεθος που αναμένεται, τότε ίσως καταγραφεί στην ιστορία όχι ως η στιγμή που μια εταιρεία πυραύλων μπήκε στο χρηματιστήριο, αλλά ως η στιγμή που το διάστημα μετατράπηκε οριστικά σε αγορά.