ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις, αφενός του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, και αφετέρου των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέας Αριστεράς, για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, σχετικά με το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπυρίδωνα-Παναγιώτη Λιβανού και κατά της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική μυστική ψηφοφορία:

Στην ψηφοδόχο «1» για τον πρώην βουλευτή και πρώην υπΑΑ&Τ, κ. Σπ. Λιβανό: επί 286 ψηφισάντων, ευρέθησαν στην κάλπη 286 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 280, άκυρα 5, και λευκό 1.

«Υπέρ» της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127, «κατά» 152, «παρών» δήλωσε 1. «Υπέρ» της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 128, «κατά» 152.

Στην ψηφοδόχο «2» για τη βουλευτή Σερρών και πρώην υφυπουργό ΑΑ&Τ, κυρία Φωτ. Αραμπατζή: επί 285 ψηφισάντων, ευρέθησαν 285 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 283, άκυρο 1 και λευκό 1.

«Υπέρ» της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129, «κατά» 152, «παρών» δήλωσαν 2. «Υπέρ» της πρότασης των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς ψήφισαν 130, «κατά» 152.

Σημειώνεται ότι με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, «στην ψηφοφορία δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι βουλευτής», δηλαδή δεν ψήφισε για τη δική της υπόθεση, η κυρία Αραμπατζή.