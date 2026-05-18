Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: «Η Ρωσία προσπαθεί να εξαγάγει σιτηρά από την Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: «Η Ρωσία προσπαθεί να εξαγάγει σιτηρά από την Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών»
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Η Ρωσία προσπαθεί να εξαγάγει σιτηρά από την Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών», δηλώνει ο Ζελέσνκι.

«Η Ουκρανία έχει παρατηρήσει τις προσπάθειες που γίνονται από την Ρωσία να εξαγάγει σιτηρά από την κατεχόμενη περιοχή της Κριμαίας μέσω εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Συγκεκριμένα έχουμε καταγράψει τις προσπάθειες να οργανωθεί η εξαγωγή σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης της χερσονήσου στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επίσης προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Αρκτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «ό,τι είπαμε, το κάναμε» του Κυριάκου - O «διάλογος» Άδωνι-Χατζηδάκη - H καρατόμηση Πολάκη για χάρη του Αλέξη

Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση για το νέο κόμμα - «Τώρα είναι η ώρα»

Γιατί ο Τραμπ ανέβασε συνέντευξη του Στ. Παπασταύρου στο Truth Social

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΗΠΑ
Σιτηρά
Φόρτωση BOLM...
reader insider