Ευρωαγορές: «Κόκκινοι» δείκτες καθώς η εκεχειρία «ξεθωριάζει»

Δεν βρίσκουν κάτι θετικό για να πιαστούν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πήραν τροπή προς το χειρότερο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να το σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από την στιγμή που η πρόταση της Τεχεράνης απέχει πολύ από αυτά που επιθυμεί η αμερικανική πλευρά για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία. Με την εκεχειρία να βρίσκεται πλέον σε «μηχανική υποστήριξη» όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι μετοχές στην Ευρώπη τα βλέπουν όλα «κόκκινα»...

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,03% στις 606,87 μονάδες με όλους τους τομείς και τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σταθερά σε αρνητικό έδαφος. Ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,80% στις 5.848 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,77% στις 24.168 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει πτώση 0,70% στις 10.199 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,58% στις 8.0999 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει 1,16% στις 49.092 μονάδες ενώ ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,70% στις 17.726 μονάδες.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραπ επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου «Σχεδίου Ελευθερία», με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ως απάντηση στα σχόλια του χθες, ενώ συνεχίζουν και σήμερα ανοδικά διευρύνοντας τα κέρδη τους, με το Brent να αγγίζει τα 105 δολάρια.

Τα βλέμματα είναι επίσης στραμμένα στην πολιτική κρίση που μεγαλώνει ώρα με την ώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς πάνω από 70 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος κάλεσαν τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί ή να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του. Αυτό έρχεται μετά την βαριά ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη για τα άσχημα εκλογικά αποτελέσματα και δεσμεύτηκε να «αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η χώρα, ωστόσο η ομιλία δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους εκπροσώπους του κόμματος, καθώς αρκετοί υπουργικοί βοηθοί παραιτήθηκαν τη Δευτέρα.

Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων στη Βρετανία, με το 10ετες να σημειώνει άνοδο κατά 11 μονάδες βάσης στο 5,11%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Την ίδια ώρα, η στερλίνα υποχωρεί κατά 0,5% στο 1,354 δολ..

Βελτίωση στα έσοδα και τα κέρδη της, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ανακοίνωσε η Vodafone Group το δ' τρίμηνο, καθώς ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος επέστρεψε στην ανάπτυξη στη Γερμανία και επωφελήθηκε από την ένταξη της Three UK στα αποτελέσματά του. Συγκεκριμένα, η οργανική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 5,1%. H μετοχή της εταιρείας ωστόσο υποχωρεί σχεδό 4% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Ανάμεικτες διαπραγματεύσεις κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού, στον απόηχο των εξελίξεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 πρόσθεσε 0,52% στις 62.742,57, ενώ ο Topix ενισχύθηκε 0,83% στις 3.872,90.

Οι αποδόσεις του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους από το 1997, φτάνοντας στο υψηλό του 2,545%, μετά από πρακτικά της Τράπεζας της Ιαπωνίας που αποκάλυψαν ότι ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δήλωσαν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα πρέπει να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας αντιστάθμισε τις αρχικές απώλειες και υποχώρησε 2,29% στις 7.643,15, υποχωρώντας από το νέο ιστορικό υψηλό της Δευτέρα. Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq διολίσθησε 2,32% στις 1.179,29.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,36% στις 8.670,70.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί ήπια πριν το κλείσιμο, ενώ και ο CSI 300 έκλεισε με απώλειες μόλις 0,09%.