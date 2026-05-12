Ο Κ. Κυρανάκης επίτιμο μέλος του ΕΒΕΠ

Στο επίκεντρο η δημιουργία της ελληνικής συστάδας εφοδιαστικής αλυσίδας»

Η πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για τη δημιουργία της Ελληνικής Συστάδας Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Hellenic Supply Chain Cluster - HSCC) παρουσιάστηκε κατά τη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, της 11ης Μαΐου 2026, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος, ύστερα από ομόφωνη απόφαση, αναγορεύθηκε σε επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή συζητώντας προβλήματα, προτάσεις και λύσεις με τα μέλη του Δ.Σ. για την αποσυμφόρηση του Κηφισού και της ευρύτερης περιοχής γύρω από το λιμάνι, χωρίς ταυτόχρονα να διαταραχθεί η οικονομική ζωή της πόλης. Επίσης, αναφέρθηκε στην προώθηση μόνιμων λύσεων για τρία κρίσιμα έργα υποδομής στη Δυτική Αττική: τους ανισόπεδους κόμβους Σκαραμαγκά, τη διάνοιξη του οδικού άξονα Κάντζας–Θήβας και τη σιδηροδρομική διασύνδεση Πειραιά–Ελευσίνας. Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, μεταφράζονται σε χαμένες εργατοώρες και καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης σε Αττική με το πρωινό τρίωρο 07:00–10:00 να αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο και παραγωγικό διάστημα για μεταφορείς και επιχειρήσεις.

Κατά την αναγόρευση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, ο πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης εξήρε τη συμβολή του Αν. Υπουργού στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και όχι μόνο. Μάλιστα, τόνισε ότι το ΕΒΕΠ έχει ήδη θέσει υπόψη του Υπουργού όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση φορτηγών, από και προς το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Β. Κορκίδης υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των συγκοινωνιακών έργων και παρεμβάσεων, ώστε να περιοριστούν οι «παράπλευρες απώλειες» σε εργατοώρες και η επιβάρυνση που προκαλεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τέλος, έθεσε υπόψη του Υπουργού την εναλλακτική πρόταση της «υπεργειοποίησης» αντί της υπογειοποίησης των γραμμών του ΗΣΑΠ, για την διάνοιξη της εισόδου και εξόδου της πόλης του Πειραιά.

Τέλος, ο υπουργός δήλωσε πως στηρίζει τη δημιουργία της Ελληνικής Συστάδας Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΕΒΕΠ και έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ακαδημαϊκή κοινότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου Logistics. Η πρωτοβουλία, δίνει έμφαση στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, ως βασικά στοιχεία ενός σύγχρονου πλαισίου συνδυασμένων μεταφορών. Παράλληλα, ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα ισχυρό «Mediterranean Momentum», τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο έργο θα είναι η καθιέρωση ενός «Hellenic Supply Chain Innovation Hub», δηλαδή ενός κέντρου συνεργασίας επιχειρήσεων και πανεπιστημίων για την ανάπτυξη τεχνολογιών εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως «predictive analytics» για τη διαχείριση φορτίων μέσω ψηφιακών πλατφορμών.