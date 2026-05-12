«Σκιά» πολέμου ξανά πάνω από το ΧΑ – Πτώση πάνω από 1% για τον Γενικό Δείκτη

Όλο και πιο κοντά φαίνεται να βρίσκεται η αναζωπύρωση της στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ιράν, υποχρεώνοντας τις ευρωπαϊκές αγορές και το Χρηματιστήριο της Αθήνας σε απώλειες.

Upd. 12:24

Όλο και πιο κοντά φαίνεται να βρίσκεται η αναζωπύρωση της στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ιράν, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, γεγονός που επιδεινώνει το επενδυτικό κλίμα. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέα άνοδο άνω του 3% και πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και το Χρηματιστήριο της Αθήνας, υποχρεώνονται σε απώλειες.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως, μέσα σε όλη την αισιοδοξία των προηγούμενων ημερών για μια συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν, σχεδόν «ξεχάστηκε» το γεγονός ότι οι θέσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι μάλλον απίθανο να αποδειχθεί τόσο εύκολη όσο ήλπιζαν ορισμένοι στις αγορές.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι, χωρίς συμφωνία, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις τιμές της ενέργειας, τον πληθωρισμό και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Οι συνέπειες του αποκλεισμού των Στενών γίνονται όλο και πιο σοβαρές για την παγκόσμια οικονομία μέρα με τη μέρα και, μια νέα κλιμάκωση θα επιδείνωνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς όχι μόνο θα καθιστούσε λιγότερο πιθανή μια άμεση συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει και σε νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Διαβάστε ακόμα: Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «πάγωσε» τους επενδυτές στο ΧΑ τον Απρίλιο

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μιας προσωρινής αναστολής φορολογικών επιβαρύνσεων στη βενζίνη, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ίσως λέει πολλά για την πιθανή εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, οι αγορές αναμένουν σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που αναμένεται να αποτυπώνουν τον αντίκτυπο του πολέμου.

Σε αυτό το κλίμα, ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί 1%, στο Λονδίνο καταγράφονται απώλειες περί του 0,55%, ενώ πτωτικά κινείται και ο γαλλικός CAC40 σε ποσοστό 0,65%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.263,68 μονάδες με απώλειες 1,38%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών. Μεγαλύτερες οι πιέσεις για τον τραπεζικό δείκτη που, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος, υποχωρεί 2,66% στις 2.582,51 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι μετοχές των ΕΤΕ και Eurobank καταγράφουν απώλειες περί του 3,1%-3,3%, ακολουθεί με απώλειες 2,82% στα 9,64 ευρώ η Τρ. Κύπρου, ενώ Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank υποχωρούν σε ποσοστό 2%. Μικρότερες απώλειες για την Optima στο -0,68 και τα 9,43 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,9 με 28 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 80 σε αρνητικό και 40 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 68,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,06 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχωρίζει η άνοδος 2,27% της Motor Oil στα 36,10 ευρώ και 1,64% της Helleniq Energy στα 9,91 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι τίτλοι των ΔΑΑ (+0,90%), ΟΤΕ (+0,50%), ΔΕΗ (+0,35%), και με οριακή άνοδο οι Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, με απώλειες άνω του 1% διαπραγματεύονται οι μετοχές των Cenergy, Τιτάν, Aktor και Coca-Cola HBC, και ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι ΕΥΔΑΠ (-0,97%), Lamda Development (-0,73%) και Jumbo (-0,63%).