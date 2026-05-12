Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Δεν παραιτούμαι, λέει ο Στάρμερ - Σε υψηλό 17 ετών τα ομόλογα

Η κυβέρνηση των Εργατικών είναι αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία. Σχεδόν 80 βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ.

Τελευταία ενημέρωση 12:42

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα ότι θα παραμείνει στη θέση του, ανακοίνωσε το γραφείο του, την ώρα που η κυβέρνηση των Εργατικών είναι αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία, καθώς σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει από τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του.

Ο Στάρμερ ξεκίνησε την ομιλία του προς το υπουργικό συμβούλιο λέγοντας ότι «αναλαμβάνω την ευθύνη» για το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της Πέμπτης και «αναλαμβάνω την ευθύνη να φέρω την αλλαγή που υποσχεθήκαμε». Υπογράμμισε ωστόσο ότι «η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε», σημειώνοντας «αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο».

Παράλληλα δήλωσε ότι «το Εργατικό Κόμμα διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση του επικεφαλής του και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί». «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες», συμπλήρωσε ο Στάρμερ.

Παραίτηση του πρώτου μέλους της κυβέρνησης

Η υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της για να ωθήσει τον Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης που παραιτείται στην παρούσα κυβερνητική κρίση.

This morning I sent my letter of resignation to the Prime Minister.



I urge the Prime Minister to do the right thing for the country and the Party and set a timetable for an orderly transition. pic.twitter.com/u5UArjv7uR — Miatta Fahnbulleh (@Miatsf) May 12, 2026

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.

Η εφημερίδα Telegraph αναφέρει ότι λίγο πριν την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, έξι μέλη της κυβέρνησης θα του ζητούσαν να αποχωρήσει.

Επικαλούμενη πηγές από το υπουργικό συμβούλιο η Telegraph αναφέρει ότι πρόκειται για την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ, τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, τον υπουργό Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι, την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Αποτέλεσμα αυτού του κλίματος αβεβαιότητας ήταν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου να εκτοξευτούν σε υψηλό 17 ετών το πρωί της Τρίτης.

Αποχωρήσεις

Η κρίση ξέσπασε μετά το βαρύ πολιτικό πλήγμα που υπέστη το κυβερνών κόμμα στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι Εργατικοί κατέγραψαν σημαντικές απώλειες ενώ η εντυπωσιακή άνοδος του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ έχει συγκλονίσει συθέμελα το βρετανικό παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, προκαλώντας βαθιά ανησυχία και στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας. Η εκλογική αποδυνάμωση των Εργατικών ενίσχυσε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη δυναμική της σε λιγότερο από δύο χρόνια από την εκλογική τους νίκη το 2024.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Διακυβερνητικών Σχέσεων Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio ότι ο Στάρμερ συμβουλεύεται τους συναδέλφους του σχετικά με το αν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πριν ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σε δημόσια παρέμβασή του χθες, Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία, προειδοποιώντας ότι μία εσωκομματική σύγκρουση θα οδηγούσε τη χώρα και το κόμμα σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω» τόνισε.

Ο Στάρμερ εκτίμησε ότι η χώρα δεν θα συγχωρήσει ποτέ το Εργατικό Κόμμα, αν ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, μόλις δύο χρόνια αφού πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Τέσσερις βοηθοί υπουργών αποχώρησαν από τη θέση τους χθες, ζητώντας την απομάκρυνση του Στάρμερ.

Μεταξύ αυτών η Μέλανι Γουόρντ, βοηθός του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πια την εμπιστοσύνη του κοινού», έγραψε στο Χ, ζητώντας την αποχώρηση του Στάρμερ και «μια γρήγορη διαδικασία» για τον ορισμό του διαδόχου του.

Εξάλλου, μετά την ομιλία Στάρμερ, η βουλευτής των Εργατικών Κάθριν Γουέστ η οποία το Σαββατοκύριακο απείλησε ότι θα προχωρήσει σε διαδικασία αμφισβήτηση της ηγεσίας του Βρετανού πρωθυπουργού ζήτησε από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να στηρίξουν την ιδέα του ορισμού χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του.

«Άκουσα την ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα το πρωί. Χαιρετίζω την ανανεωμένη ενέργεια και τις ιδέες. Ωστόσο, κατέληξα με λύπη στο συμπέρασμα ότι η πρωινή ομιλία ήταν πολύ λίγη, πολύ αργά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Τώρα καλύτερο για το κόμμα και τη χώρα είναι μια ομαλή μετάβαση. Με το παρόν πληροφορώ το Νο. 10 ότι συγκεντρώνω ονόματα βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την εκλογή νέου ηγέτη τον Σεπτέμβριο», υπογράμμισε η Γουέστ.

Κρίσιμες ώρες

Το πολιτικό κλίμα στο Ουέστμινστερ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά τεταμένο, με αναλυτές να κάνουν λόγο για κρίσιμες ώρες. Βρετανικά μέσα μεταδίδουν ότι η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για τον βρετανό πρωθυπουργό και το πολιτικό του μέλλον, καθώς εντείνεται η συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κόμματός του.

Στο παρασκήνιο, ήδη ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ και τον δήμαρχο του Μάντσεστερ 'Αντι Μπέρναμ να αναφέρονται συχνότερα ως πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας. Η κρίση αυτή εξελίσσεται σε κομβική δοκιμασία για τους Εργατικούς, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει εικόνα εσωτερικής κατάρρευσης σε μία περίοδο αυξημένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ