Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσικές επιθέσεις - Ρωσία: Καταρρίψαμε 27 drones

Ρωσικές επιθέσεις την περασμένη νύκτα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ολεκσάντρ Γκάνζα μετά την εκπνοή μιας τριήμερης εκεχειρίας.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τέσσερις τραυματίσθηκαν. Ο εχθρός επιτέθηκε πάνω από 20 φορές σε πέντε περιοχές στην περιφέρεια με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυροβολικό και βόμβες», έγραψε στο Telegram.

Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 27 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την περασμένη νύκτα, μετά την εκπνοή της τριήμερης εκεχειρίας που είχε τεθεί σε εφαρμογή με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 07:00 σήμερα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «27 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας» πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Μπελγκορόντ, το Βορονέζ και του Ροστόφ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

