Πολιτική | Διεθνή Νέα

Τραμπ: «Πιθανή η απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από Ιταλία και Ισπανία»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Ναι, είναι πιθανό», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανό να εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Γερμανία.

«Γιατί να μην το έκανα; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία φέρθηκε απαίσια, απολύτως απαίσια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την ενόχλησή του για την απόφαση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην εμπλακούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιταλία
Ισπανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider