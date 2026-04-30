Τέταρτος μήνας κερδών για το πετρέλαιο

Ως τέταρτος μήνας κερδών «στέφθηκε» ο Απρίλιος για το πετρέλαιο, με αποκορύφωμα το σημερινό, ενδοσυνεδριακό υψηλό τετραετίας στα 126 δολάρια το βαρέλι, πριν ξεσπάσει profit taking εν μέσω ανησυχιών πως ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη διαταραχή του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, βλάπτοντας την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Την Πέμπτη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent εκτινάχθηκαν έως και τα 126,41 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 9 Μαρτίου 2022, αλλά έκτοτε, πυροδοτήθηκε κατοχύρωση κερδών με αποτέλεσμα να σημειώσει πτώση 3,41%, στα 114,01 δολάρια. Το Brent παράδοσης Ιουλίου βρέθηκε στα 110,88 δολάρια, με απώλειες 0,4%.

Τα futures του αργού πετρελαίου WTI διολίσθησαν 1,69%, στα 105,7 δολάρια, έχοντας αγγίξει μέσα στη συνεδρίαση τα 110,93 δολάρια, το υψηλότερο από τις 7 Απριλίου. Ωστόσο, τόσο το WTI όσο και το Brent διασφάλισαν τον τέταρτο συναπτό «πράσινο» μήνα τους, γεγονός που αντανακλά τους επενδυτικούς φόβους ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να πνίξει την παγκόσμια προσφορά για τους επόμενους μήνες.

«Η σημερινή πτώση δεν φαίνεται να σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη και αποτυπώνει την αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν» υπογράμμισε ο Τάμας Βάργκα της PVM. «Στην αγορά έχουμε τεράστιες κινήσεις, ακόμη και ενδοημερησίως, σε ρυθμούς που έχουμε συνήθως σε διάστημα μηνών», ανέφερε ο αναλυτής Όλε Χβάλμπι της SEB Research.

«Είναι ένα χάος... είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσεις και να προσπαθήσεις να διαμορφώσεις κάποια θεμελιώδη άποψη για αυτό. Ίσως να είδατε κάποια ρευστοποίηση κερδών μετά το χθεσινό σημαντικό ράλι στο Brent», εξήγησε ο Άντριου Λίποου, ιδρυτής της Lipow Oil Associates, σημειώνοντας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη παρέμειναν τα ίδια, ενώ η υποχώρηση της ισχύος του δολαρίου ΗΠΑ την Πέμπτη άσκησε επίσης καθοδική πίεση στον «μαύρο χρυσό».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο αμερικανικός στρατός επρόκειτο να παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδιο για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Παράλληλα, σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη έχει διανύσει «μεγάλη απόσταση» στις διαπραγματεύσεις.

Η τιμή του Brent έχει διπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το αμερικανικό αργό μετρά ράλι 90% λόγω του αποτελεσματικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας διαμετακόμισης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας διεθνή ενεργειακή ασφυξία.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου διακινδυνεύει μια νέα απότομη κλιμάκωση του πληθωρισμού παγκοσμίως και οι υψηλότερες τιμές στις ΗΠΑ προκαλούν πονοκέφαλο στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών αργότερα φέτος. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα διυλισμένα υποπροϊόντα τους είναι κρίσιμα για την τροφοδοσία αυτοκινήτων, φορτηγών και αεροπλάνων, την τροφοδοσία κατοικιών και βιομηχανίας και την παραγωγή πλαστικών και λιπασμάτων.

Οι συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης, η οποία έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση στην πετρελαϊκή βιομηχανία στον κόσμο, όπως τόνισε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο. «Οι προοπτικές για οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν ή για το επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένουν αμυδρές», επεσήμανε ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ.