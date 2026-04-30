Δεύτερος «κόκκινος» μήνας για τον χρυσό

Toν δεύτερο μήνα απωλειών του ολοκλήρωσε ο χρυσός τον Απρίλιο, παρά την άνοδο της Πέμπτης λόγω της εξασθένισης του δολαρίου ΗΠΑ και της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εν μέσω του πολέμου στο Ιράν σκίασαν τις προοπτικές για μειώσεις των επιτοκίων. Ειδικότερα, ο χρυσός απώλεσε άνω του 1% σε επίπεδο Απριλίου, αλλά σήμερα στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,7% στα 4.618,67 δολάρια ανά ουγγιά, «ξεκολλώντας» από το χθεσινό χαμηλό μήνα.

Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν 1,5% στα 4.629,60 δολάρια. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να μειώνουν την ελκυστικότητα του χρυσού, καθιστώντας άλλα assets πιο ελκυστικά. Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε σχεδόν 3% στα 73,59 δολάρια ενώ η πλατίνα έκανε άλμα 5,3% στα 1.980,13 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 4,9% στα 1.529,45 δολάρια.

Μια μικρή ανακούφιση από την επιτάχυνση των τιμών της ενέργειας και η πτώση του δολαρίου ωφέλησαν την αγορά του χρυσού την Πέμπτη, με μεγάλη έμφαση στο τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια της Fed, μετά τον «πάγο» της Τετάρτης και τη τελευταία συνέντευξη τύπου του Τζερόμ Πάουελ, εκτίμησε ο Ντέιβιντ Μέιγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Το δολάριο υποχώρησε, καθώς η Ιαπωνία παρενέβη για να στηρίξει το γεν, στην πρώτη επίσημη παρέμβασή της σε σχεδόν δύο χρόνια ενώ οι τιμές του «μαύρου χρυσού» υποχώρησαν μετά την άνοδο σε υψηλό τεσσάρων ετών ενδοσυνεδριακά καθώς το ενεργειακό ράλι έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό, θολώνοντας την πορεία των κεντρικών τραπεζών για μείωση των επιτοκίων.