Νέες υπηρεσίες για πολίτες και δήμους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

Επικαιροποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι όροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του με απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης αντίστοιχα.

Με την απόφαση αυτή αποτυπώνεται η μεταφορά αρμοδιότητας για το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (Ε.Μ.Ζ.Σ.) στο υπουργείο Εσωτερικών και προστίθεται ως πιστοποιημένος χρήστης του Ε.Μ.Ζ.Σ. η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Επιπλέον, προστίθενται το mypet app και το mypet pass, έξυπνες εφαρμογές, μέσω των οποίων ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς για κάθε δεσποζόμενο ζώο.

Στην απόφαση προβλέπεται, επίσης, ότι η υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των δράσεων των δήμων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, η οποία λειτουργεί στο Ε.Μ.Ζ.Σ.

«Η επικαιροποίηση των λειτουργιών του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του ήταν αναγκαία, προκειμένου να γίνει ένα ακόμα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της φιλοζωικής πολιτικής, που αποτελεί καινοτομία και προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Τα περισσότερα Yπομητρώα- Yποσυστήματα- Ψηφιακές Υπηρεσίες του Ε.Μ.Ζ.Σ. είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Με τη νέα Απόφαση θα μπορούν να λειτουργήσουν παραγωγικά και τα υπόλοιπα, όπως το Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας, το Υπομητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς και οι έξυπνες εφαρμογές mypet app και το mypet pass», υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης.