Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Καθ' οδόν για σημαντικά κέρδη στον μήνα

Σε επίπεδο μήνα, οι δείκτες αναμένεται να σημειώσουν σημαντικά κέρδη, με τον S&P 500 να βρίσκεται ενισχυμένος κατά 9,3% και τον Nasdaq στο +14,3%.

Μεικτές τάσεις καταγράφουν δείκτες στη Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου, ενώ οι επενδυτές έλαβαν στα χέρια τους νέα μάκρο. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητα για τρίτη φορά τα επιτόκια.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,83% στις 49.266 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,04% στις 7.139 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,41% στις 24.573 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα, οι δείκτες αναμένεται να σημειώσουν σημαντικά κέρδη, με τον S&P 500 να βρίσκεται ενισχυμένος κατά 9,3%, ενώ ο Nasdaq έχει κάνει άλμα 14,3%. Οι δύο δείκτες οδεύουν προς την καλύτερη μηνιαία επίδοσή τους από το 2020. Ο Dow αναμένεται να ολοκληρώσει τον Απρίλιο στο +5,4% στον καλύτερό του μήνα από τον Νοέμβριο του 2024.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Meta αποδυναμώνεται σχεδόν 10% καθώς τα στοιχεία για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και την αύξηση των χρηστών δεν έπιασαν την εκτίμηση της Wall Street. Συγκεκριμένα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 19,84 δισ. δολάρια, αισθητά χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των 27,57 δισ. δολαρίων, ενώ εταιρεία ανέφερε 3,56 δισ. ημερήσιους ενεργούς χρήστες για το α' τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, χάνοντας τις προβλέψεις της Wall Street για 3,62 δισ.

Από την άλλη, η Microsoft χάνει σχεδόν 5% καθώς ανακοίνωσε ότι οι δαπάνες θα αγγίξουν τα 190 δισ. δολάρια λόγω του υψηλού κόστους σε μνήμες και παρά το γεγονός πως παρουσίασε ισχυρά μεγέθη για το γ' τρίμηνο.

Στα μάκρο της ημέρας, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures) σημείωσε άνοδο 0,7% σε μηναία βάση και διαμορφώθηκε στο 3,5%, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εμπορίου. Ο δομικός PCE, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας ανέβασε ταχύτητα στο 3,2% με μηνιαία άνοδο 0,3%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Επιπλέον, με ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ επιτάχυνε με ετήσιο ρυθμό 2% το α' τρίμηνο, από 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά χαμηλότερα από την εκτίμηση του 2,2%. Η ανάπτυξη ανέβασε ταχύτητα το α' τρίμηνο με ώθηση από τις επιχειρήσεις και την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση.

Τέλος, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 26.000 στις 189.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969.