Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

Το λεωφορείο βυθίστηκε στο ποτάμι κοντά σε μια γέφυρα. Το αυτοκίνητο που χτύπησε έπεσε επίσης στο ποτάμι, σύμφωνα με φωτογραφίες που τράβηξε φωτορεπόρτερ του AFP.

Ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα νότια του Παρισιού σήμερα το πρωί και έπεσε και βυθίστηκε στον Σηκουάνα, σε ένα τροχαίο στο οποίο διασώθηκαν τέσσερα άτομα.

«Ένα λεωφορείο που ταξίδευε στην πόλη Ζιβιζί-συρ-Ορζ βγήκε εκτός πορείας και έπεσε στον Σηκουάνα υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία στο Εβρί, μια πόλη νότια της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, «ο οδηγός και τρία άλλα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο». «Όλοι τους διασώθηκαν. Η εν εξελίξει έρευνα για πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια που προκλήθηκε από οδηγό οχήματος έχει ανατεθεί» στην αστυνομία, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με μια πηγή, δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο.

Γύρω στις 11:00 το πρωί (12:00 ώρα Ελλάδας), πολλά σκάφη εξακολουθούσαν να πλέουν στην περιοχή του ατυχήματος. Ένα drone και ένα ελικόπτερο είχαν αναπτυχθεί επίσης, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το λεωφορείο βυθίστηκε στο ποτάμι κοντά σε μια γέφυρα. Το αυτοκίνητο που χτύπησε έπεσε επίσης στο ποτάμι, σύμφωνα με φωτογραφίες που τράβηξε φωτορεπόρτερ του AFP.

Σύμφωνα με πηγές, επρόκειτο για ένα «λεωφορείο σχολής οδηγών», γεγονός που εξηγεί τον μικρό αριθμό επιβαινόντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ