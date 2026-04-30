Στα 2 εκατ. ευρώ ο τζίρος της ONYX Τουριστική το 2025 με μείωση 24,6%

Τα μικτά κέρδη/ (ζημίες) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των €180 χιλ. έναντι 1.605 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση ενώ του Ομίλου σε (€ 396 χιλ) έναντι € 2.023χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Μείωση 24,6% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διαμορφώθηκε στο ποσό των € 2.022 χιλ. έναντι € 2.680 χιλ. το προηγούμενο έτος, ενώ ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των € 2.286 χιλ. έναντι € 3.189 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση € 903 χιλ. ή 28,3 %.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα (€ 3.138) χιλ. έναντι (€ 573) χιλ. κατά το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε (€ 4.435) χιλ. έναντι (€ 535) χιλ. κατά το προηγούμενο έτος.

Τα προ Φόρων Κέρδη/(Ζημίες) της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε (€ 4.765) χιλ έναντι (€ 1.612) χιλ. Τα προ Φόρων Κέρδη/(Ζημίες) του Ομίλου κατά τη χρήση του 2025 ανήλθαν στο ποσό των (€ 5.527) χιλ. έναντι των (€ 1.623) χιλ τη χρήση του 2024.

Τα μετά Φόρων Κέρδη/(Ζημίες) της Εταιρείας κατά το Έτος 2025 ανήλθαν σε (€ 4.251) χιλ έναντι (€ 1.246) χιλ . Τα μετά Φόρων Κέρδη/(Ζημίες) του Ομίλου κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των (€ 5.028) χιλ έναντι των (€ 1.278) χιλ κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση.