Κρεμλίνο: «Τα ρωσικά στρατεύματα θα μείνουν στο Μαλί για να πολεμήσουν τον εξτρεμισμό»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Μαλί για να βοηθήσουν τη χούντα της χώρας να πολεμήσει τους αντάρτες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που δέχθηκαν από μια θυγατρική της Αλ Κάιντα της Δυτικής Αφρικής και μια αποσχιστική ομάδα στην οποία κυριαρχούν οι Τουαρέγκ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για το πώς η Ρωσία θα απαντήσει στην φερόμενη δήλωση που έκαναν οι αντάρτες, ότι η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει το Μαλί επειδή πιστεύουν ότι η στρατιωτική χούντα που κυβερνάει την χώρα δεν θα κρατηθεί στην εξουσία για καιρό χωρίς την ρωσική υποστήριξη.

«Η παρουσία της Ρωσίας εκεί, οφείλεται στην πραγματικότητα στις ανάγκες που έχει η παρούσα κυβέρνηση.

Η Ρωσία θα συνεχίσει, όπως και στο Μαλί να πολεμάει τον εξτρεμισμό, την τρομοκρατία και άλλα επιβλαβή φαινόμενα και θα συνεχίσει να παράσχει βοήθεια στην παρούσα κυβέρνηση», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο υπουργός Άμυνας του Μαλί που έχει εκπαιδευθεί στην Ρωσία, Σάμπιο Καμαρά, σκοτώθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας το σαββατοκύριακο, το Αφρικανικό Σώμα της Ρωσίας αναγκάσθηκε να αποχωρήσει από την πόλη Κιντάλ – μια σημαντική πόλη την οποία οι Ρώσοι μισθοφόροι βοήθησαν να καταληφθεί το 2023 – και η Μόσχα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πολεμικά ελικόπτερα και στρατηγικά βομβαρδιστικά για να συγκρατήσει τους αντάρτες.

Οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η εικόνα της Ρωσίας η οποία αυτοαποκαλείται εγγυητής ασφαλείας στην Αφρική έχει τρωθεί από αυτές τις εξελίξεις και ότι τα στρατηγικά και οικονομικά της συμφέροντα στην ήπειρο απειλούνται τώρα από μια χαοτική κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ