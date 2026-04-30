Σαράντης: Στα 0,3754 ευρώ/μετοχή καθαρά το μέρισμα για το 2025 - Από 4/5 η αποκοπή

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2026.

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2026.

Το συνολικό μεικτό μέρισμα ορίστηκε σε 0,3951681182 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που προκύπτει μετά την προσαύξηση λόγω των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό πληρωτέο ποσό διαμορφώνεται σε 0,3754097123 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, από την οποία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το σχετικό δικαίωμα. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., ως πληρώτριας τράπεζας.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε..

Για ειδικές περιπτώσεις, όπως οι κληρονόμοι δικαιούχων με μετοχές σε ειδικό λογαριασμό, η καταβολή θα γίνεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank έως και τις 7 Μαΐου 2027, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής νομιμοποίησης. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα ποσά θα καταβάλλονται από τα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.