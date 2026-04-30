Unibios: Άνοδος κερδών και EBITDA το 2025 - Μειώθηκε ο τζίρος

Αύξηση κατέγραψε και το EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε στα 3,15 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 15,4%, αντιστοιχώντας στο 22,5% του κύκλου εργασιών.

Αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε στη χρήση 2025 η Unibios Συμμετοχών, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε βάσει ΔΠΧΑ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.

Η χρήση χαρακτηρίστηκε ως μεταβατική, καθώς ο όμιλος προχώρησε σε σημαντικές επενδυτικές κινήσεις. Ξεχωρίζει η εξαγορά του 65% της OSMOSUN (πλέον ενταγμένη στον όμιλο Watera), μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλάνο διεθνούς επέκτασης, με τα οφέλη να αναμένονται στις επόμενες χρήσεις.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στην ενίσχυση της παραγωγικής του βάσης, με την κατασκευή νέου σύγχρονου εργοστασίου στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, που αναμένεται να αυξήσει ουσιαστικά τη δυναμικότητα.

Σε επίπεδο μεγεθών, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 13,89 εκατ. ευρώ έναντι 14,72 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 5,4%, η οποία αποδίδεται κυρίως σε περιορισμούς παραγωγικής δυναμικότητας και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση παραδόσεων.

Ωστόσο, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε οριακά κατά 1% στα 5,9 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να βελτιώνεται σημαντικά στο 42,5% από 39,8%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στην κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 2,23 εκατ. ευρώ από 1,55 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 45,5% σε 1,49 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατέγραψε και το EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε στα 3,15 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 15,4%, αντιστοιχώντας στο 22,5% του κύκλου εργασιών.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2025 περιλαμβάνουν καθαρά έκτακτα έσοδα 613 χιλ. ευρώ, προερχόμενα κυρίως από πώληση ακινήτου, ενώ στην προηγούμενη χρήση είχαν καταγραφεί υψηλότερα έκτακτα κέρδη 791 χιλ. ευρώ.