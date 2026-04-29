«Άλμα» 3% για το πετρέλαιο με φόντο το αδιέξοδο Ιράν - ΗΠΑ

Στα 115 δολάρια σκαρφαλώνει το brent στον απόηχο της αποχώρησης των ΗΠΑ από τον OPEC.

Νέα σημαντική άνοδο καταγράφουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το διαφαινόμενο αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον οριστικό τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και ωθεί ακόμα υψηλότερα τις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου του αμερικανικού WTI διαπραγματεύονται στα επίπεδα των 103,39 δολαρίων/βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη 3,49%, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού Brent σκαρφαλώνουν κατά 3,15% στα 114,76 δολάρια/βαρέλι.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν υπάρχει σχεδόν καμιά πιθανότητα να δεχτεί την πρόταση που κατέθεσε τις προηγούμενες ημέρες η Τεχεράνη, η οποία τοποθετεί σε μεταγενέστερο χρόνο τις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αντάλλαγμα το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διέψευσαν πληροφορίες του CNN και της Wall Street Journal, τη στιγμή που η ιρανική ηγεσία απαίτησε η Ουάσιγκτον να αποκηρύξει τις «παράνομες και παράλογες απαιτήσεις» που προβάλλει, κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι «σε θέση πλέον να υπαγορεύουν πολιτικές σε ανεξάρτητα έθνη».

Σημειώνεται πως ενώ εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, το Στενό του Ορμούζ παραμένει de facto κλειδωμένο από την Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν.

Στο μεταξύ, αναταράξεις προκαλεί και η απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από το σχήμα του OPEC, καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα στο καρτέλ εξαγωγής πετρελαίου και τον «ηγέτη» του, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία.

Τα ΗΑΕ, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον, έστρεψαν τα «πυρά» τους στα άλλα αραβικά κράτη ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η απώλεια των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του OPEC, θα μπορούσε να δημιουργήσει αναταραχή και να αποδυναμώσει τον οργανισμό, ο οποίος συνήθως επιδιώκει να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σε μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής. Οι παραγωγοί του OPEC στον Κόλπο ήδη δυσκολεύονται να μεταφέρουν τις εξαγωγές τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, μεταξύ Ιράν και Ομάν, από όπου διέρχεται κανονικά το 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και LNG.