Απώλειες στις ευρωαγορές σε φόντο OPEC - «Άλμα» 8% για την Adidas

Απώλειες σημειώνουν στις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την αιφνιδιαστική απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τον OPEC αλλά και πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Με πτώση έκλεισαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην συνεδρίαση της Τετάρτης, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά κυρίως την αιφνιδιαστική απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από το καρτέλ πετρελαίου του OPEC.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 0,65% στις 602,64 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν σε κόκκινο έδαφος. Ο δείκτης Eurostoxx 50 έκλεισε με πτώση 0,39% στις 5.811 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησε 0,31% στις 23.943 μονάδες. ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 1,16% στις 10.213 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,39% στις 8.072 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ολοκλήρωσε στις 47.796 μονάδες με -0,51% ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,62% στις 17.665 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της UBS σημείωσε άνοδο 3,2% αφότου η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 3 δισ. δολάρια στο α' τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 80%. Πιο αναλυτικά, η UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη 3,04 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου, με την επενδυτική τραπεζική να δίνει ώθηση συνολικά στα μεγέθη της τράπεζας, καθώς τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν σχεδόν 30%.

Επιπλέον, η ισπανική Banco Santander εμφάνισε κέρδη 3,56 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σημειώνοντας ετήσια άνοδο 12%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 11 δισ. ευρώ για το α' τρίμηνο, καθώς τα έσοδα ενισχύθηκαν από την προσθήκη 8 εκατ. νέων πελατών. Η μετοχή της σημείωσε κέρδη 1,04%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Deutsche Bank υποχώρησε 1,83% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καθαρά κέρδη στα 2,2 δισ. ευρώ με άνοδο 8% σε ετήσια βάση πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Εκτός του τραπεζικού τομέα, ισχυρά ήταν τα αποτελέσματα α' τριμήνου για την Adidas με ώθηση από τον τομέα ένδυσης και τη ζήτηση για τα προϊόντα ποδοσφαίρου, τρεξίματος και αθλητικής προπόνησης. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 6,6 δισ. ευρώ σε ουδέτερη βάση συναλλάγματος ξεπερνώντας την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 6,3 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη βρέθηκαν στα 705 εκατ. ευρώ επίσης πάνω από τις εκτιμήσεις. Η μετοχή της έκανε άλμα 8,3%.

Τέλος, άνοδο 3,8% καταγράφει στο Χρηματιστήριο της Δανίας η μετοχή της Carlsberg αφότου ανακοίνωσε θετικό αποτύπωμα πωλήσεων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ένα σημάδι ότι η στρατηγική της να στραφεί προς μη αλκοολούχα ποτά αποδίδει παρά τις αναταραχές λόγω του πολέμου. Ειδικότερα, οι οργανικές πωλήσεις για το α' τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2,8%, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Επιπλέον, η Carlsberg διατήρησε αμετάβλητο το guidance για τα οργανικά κέρδη του έτους αναμένοντας άνοδο από 2% έως 6%.