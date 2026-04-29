Παγκόσμια Τράπεζα: Αύξηση 16% των τιμών των εμπορευμάτων το 2026

Σε υψηλό τετραετίας (από από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022) προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα πως θα αυξηθούν φέτος οι τιμές της ενέργειας με άλμα 24%.

Σε υψηλό τετραετίας (από από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022) προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα πως θα αυξηθούν φέτος οι τιμές της ενέργειας με άλμα 24%, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων, με τις συνολικές τιμές των commodities να κάνουν ράλι 16% το 2026, λόγω της εκτόξευσης του κόστους των λιπασμάτων και των ιστορικά υψηλών τιμών για πολλά βασικά μέταλλα.

Το σοκ θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, σύμφωνα με την ανάλυση. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, όπου περνά το 35% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ, με αρχική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς κατά περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ακόμα και μετά τη μετριασμό από την πρόσφατη κορύφωσή τους, οι τιμές του Brent είναι πάνω από 50% υψηλότερες στα μέσα Απριλίου από ό,τι στην αρχή του έτους. Η μέση τιμή του προβλέπεται να φτάσει τα 86 δολάρια το βαρέλι το 2026, από τα 69 δολάρια το βαρέλι το 2025, με τις πιο έντονες διαταραχές να τερματίζονται τον Μάιο και η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ θα επιστρέψει σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα μέχρι τα τέλη του 2026.

«Ο πόλεμος πλήττει την παγκόσμια οικονομία σε σωρευτικά κύματα: πρώτα μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, στη συνέχεια υψηλότερων τιμών τροφίμων και, τέλος, υψηλότερου πληθωρισμού, ο οποίος θα αυξήσει τα επιτόκια και θα κάνει το χρέος ακόμη πιο ακριβό», επεσήμανε ο Ιντερμίτ Γκιλ, επικεφαλής οικονομολόγος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και ανώτερος αντιπρόεδρος για την Οικονομία της Ανάπτυξης.

«Οι φτωχότεροι άνθρωποι, οι οποίοι ξοδεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και καύσιμα, θα πληγούν περισσότερο, όπως και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες που ήδη γονατίζουν κάτω από υψηλά επίπεδα χρεών. Όλα αυτά αποτελούν υπενθύμιση μιας σκληρής αλήθειας: ο πόλεμος είναι ανάπτυξη σε αντίστροφη κατεύθυνση» πρόσθεσε.

Οι τιμές των λιπασμάτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 31% το 2026, λόγω της ανόδου των τιμών της ουρίας κατά 60%. Η τιμή τους θα αναρριχηθεί σε υψηλά 4ετίας, διαβρώνοντας τα εισοδήματα των αγροτών και απειλώντας τις μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών. Εάν η σύγκρουση παραταθεί, οι πιέσεις στην προσφορά τροφίμων θα μπορούσαν να ωθήσουν έως και 45 εκατ. περισσότερους ανθρώπους σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια φέτος.