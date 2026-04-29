Δρομέας: Πτώση τζίρου 19% το 2025

Ετήσια μείωση 19% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Δρομέας το 2025, γεγονός που αντικατοπτρίζει το γενικότερο κλίμα εγκράτειας και αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά, το οποίο οδήγησε σε προσωρινή συγκράτηση των παραγγελιών και επιβράδυνση στην υλοποίηση μεγάλων έργων (η εταιρεία εξάγει το 66% των πωλήσεών της), κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ αλλά και μεγάλων πελατών της Ευρώπης.

«Η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ, σεβόμενη την παραγωγική της ιστορία, αντιμετωπίζει τη συγκυρία αυτή ως μια μεταβατική φάση, αναμένοντας σταδιακή εξομάλυνση του κλίματος και ανάκαμψη του ρυθμού ανάθεσης νέων έργων» τονίζει ενώ συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, καλύπτοντας πλήρως τις υποχρεώσεις της προς προμηθευτές, πιστωτές και εργαζομένους. Εντός της χρήσης 2025, η εταιρεία μείωσε το κεφάλαιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού της κατά €1.500.000 περίπου, ενώ παράλληλα υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €1.800.000 για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της λειτουργίας.

Η στρατηγική εστίαση στις διεθνείς αγορές παραμένει ο βασικός πυλώνας σταθερότητας:

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η εκτέλεση των μεγάλων συμβασιοποιημένων έργων συνεχίζεται κανονικά, διασφαλίζοντας ένα ισχυρό υπόβαθρο πωλήσεων.

Διεθνής Παρουσία: Η επιτυχημένη συμμετοχή σε κορυφαίες εκθέσεις (Παρίσι, Καζαμπλάνκα) το 2025 ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητα του brand και άνοιξε νέα κανάλια πωλήσεων, με ακόμα πιο δυναμικό προγραμματισμό για το 2026 (Μιλάνο, Κολωνία).

Η Διοίκηση της εταιρείας υλοποιεί στοχευμένες ενέργειες για τη θωράκιση της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής της δομής:

Χρηματοδοτική Αναδιάρθρωση: Βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η αναχρηματοδότηση του balloon payment του μακροχρόνιου τραπεζικού δανεισμού, προσαρμόζοντας τις υποχρεώσεις στις τρέχουσες ταμειακές ροές και εξασφαλίζοντας τη ρευστότητα της εταιρείας. Ενεργειακή Αυτονομία: Εντός του 2026 αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις για την αξιοποίηση των ιδιόκτητων αδειών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η επένδυση αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει το ενεργειακό κόστος της βιομηχανικής μονάδας κατά 50% ή €400.000 περίπου ετησίως, ενισχύοντας δραστικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

«Η Διοίκηση της ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία διαθέτει την εμπειρία, την υποδομή και τη στρατηγική για να υπερβεί τις τρέχουσες εξωγενείς πιέσεις, παραμένοντας προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας«, καταλήγει η εισηγμένη.