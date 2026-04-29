Κέκροψ: Στα 2,08 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 - Δεν διανέμει μέρισμα

Πτώση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Κέκροψ για τη χρήση του 2025, καθώς διαμορφώθηκαν σε 2,083 εκατ. ευρώ έναντι 4,018 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Πτώση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Κέκροψ για τη χρήση του 2025, καθώς διαμορφώθηκε σε 2,083 εκατ. ευρώ έναντι 4,018 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην πώληση ενός στρέμματος στην τρέχουσα χρήση έναντι δύο στρεμμάτων και ενός διαμερίσματος στην συγκρίσιμη χρήση.

Οι ζημιές προ φόρων ανέρχονται στη τρέχουσα χρήση σε € 903 χιλ. έναντι ζημίων € 1.378 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, μειωμένες κατά € 475 χιλ. Η τρέχουσα χρήση έχει επηρεαστεί αρνητικά κατά € 346 χιλ. από την αποτίμηση του οικοπέδου ΟΤ 133.

Όσο αφορά τον καθαρό δανεισμό, η ε Εταιρεία εντός του Β’ εξαμήνου του 2025 προχώρησε στην ολοσχερή εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων (ομολογιακό δάνειο και κεφάλαιο κίνησης) προς τους δυο μετόχους της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Όπως αναφέρει η εταιρεία διαθέτει πλέον θετικό ταμείο με μηδενικό δανεισμό έχοντας προχωρήσει τις δυο τελευταίες χρήσεις σε αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 5,6 εκατ. προς την τράπεζα και τους μετόχους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2025 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαρτίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Πάνω από 340.000 αιτήσεις

Τι συμβαίνει με τη Βιολάντα - Τα σενάρια πώλησης και οι διαψεύσεις

