UBS: Στα 3 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη στο α' τρίμηνο, με αύξηση 80% - Ράλι για τη μετοχή

UBS: Στα 3 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη στο α' τρίμηνο, με αύξηση 80% - Ράλι για τη μετοχή
Πάνω από τα 3 δισ. δολάρια εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της UBS στο α' τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 80%.

Πάνω από τα 3 δισ. δολάρια εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της UBS στο α' τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 80%, με την ελβετική τράπεζα να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη 2,8 δισ. δολαρίων.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της UBS στο Χρηματιστήριο της Ζυρίχης ενισχύεται άνω του 5%.

Πιο αναλυτικά, η UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη 3,04 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου, με την επενδυτική τραπεζική να δίνει ώθηση συνολικά στα μεγέθη της τράπεζας, καθώς τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν σχεδόν 30%.

Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν συνολικά σε 3,9 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 54% σε ετήσια βάση, και πάλι πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών (3,2 δισ. δολάρια).

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών CET1 της UBS - δείκτης της φερεγγυότητας μιας τράπεζας - αυξήθηκε επίσης, φτάνοντας το 14,7% στο α' τρίμηνο, από 14,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η τράπεζα παραμένει σε καλό δρόμο για την επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ. δολαρίων πριν από την επόμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο, έχοντας επαναγοράσει μετοχές αξίας 900 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σύμφωνα με το CNBC.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Πάνω από 340.000 αιτήσεις

Τι συμβαίνει με τη Βιολάντα - Τα σενάρια πώλησης και οι διαψεύσεις

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης και πώς επιδρά η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

