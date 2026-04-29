Πρωτοδικείο Αθήνας: Από το 2024 η Διοίκηση είχε ζητήσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο πρώην Ειρηνοδικείο

«Ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης Χριστόφορος Λινός.

Ο κ. Λινός τονίζει ότι έχουν ζητηθεί μέτρα ασφαλείας από τις 16/9/2024, οπότε και μετεστεγάστηκε μεγάλο μέρος του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου και επομένως έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των δικαστών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα «την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφάλειας του χώρου».

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου, ήδη από τις 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως -και από ετών εγκαταλελειμμένων- φυλακίων, με την τοποθέτηση σε αυτά συσκευών X-Ray, αλλά και τη λήψη έτερων μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο ευλόγως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αμέσως, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ζήτησε την παρουσία στο χώρο έστω πεζής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση. Πράγματι, στη συνέχεια διατέθηκαν δύο αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας δικαστικός αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν και από τον Οκτώβριο του 2025 αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους, χωρίς έκτοτε να αντικατασταθούν από άλλους. Στη συνέχεια και αφού μετά από σχετικές ενέργειες και αιτήματα της Διοίκησης του Πρωτοδικείου ολοκληρώθηκε, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στα δύο προαναφερόμενα φυλάκια, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, εκείνα δεν επανδρώθηκαν έως σήμερα με το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, από την παράθεση των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αντιθέτως και ατυχέστατα διατυπώθηκε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά και σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων. Τέλος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή του να εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή του στις δικαστικές υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, αλλά και να εξάρει την αφοσίωση, τόσο αυτών όσο και του συνόλου των δικαστικών υπαλλήλων του Δικαστηρίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ