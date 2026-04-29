Centric: Ράλι 91,2% για τα καθαρά κέρδη το 2025 - Στα 7,4 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 δημοσιοποίησε η Centric όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €7,4 εκ. έναντι €7,1 εκ. το 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 5,0%, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €1,7 εκ. έναντι €1,8 εκ. το 2024 καταγράφοντας μείωση κατά 5,0%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) διαμορφώθηκε ζημιογόνο κατά €826 χιλ έναντι ζημιών €337 χιλ. το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,9 εκ. έναντι €1,1 εκ. το 2024 καταγράφοντας αύξηση κατά 75,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €1,5 εκ., έναντι €0,8 εκ. το 2024 καταγράφοντας αύξηση κατά 91,2%. Το ύψος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στις 31.12.2025 διαμορφώθηκε σε €18,0 εκ. έναντι €16,6 κατά την 31.12.2024.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31.12.2025 διαμορφώθηκαν σε €5,6 εκ. έναντι €6,0 εκ. στις 31.12.2024. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31.12.2025 ανήλθε σε €46,1 εκ. έναντι €46,2 εκ. στις 31.12.2024. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στις 31.12.2025 διαμορφώθηκε σε €37,3 εκ. έναντι €35,8 εκ. στις 31.12.2024. Το υπόλοιπο των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων στις 31.12.2025 διαμορφώθηκε σε €5,9 εκ. έναντι €7,7 εκ. στις 31.12.2024.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή αύξηση η οποία διαμορφώθηκε στο 5,0%. Η αύξηση αποδίδεται σε πολύ σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της εν πλω ψυχαγωγίας και ιδιαίτερα του τομέα της κρουαζιέρας ο οποίος κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 40,8%. Στο σύνολο της η επιχειρηματική μονάδα κατέγραψε αύξηση 11,3% καθώς ο τομέας της επιβατηγούς ναυτιλίας κατέγραψε σημαντική υποχώρηση.

Η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων σημείωσε οριακή υποχώρηση στον κύκλο εργασιών της, η οποία απεικονίζει για μια ακόμη χρονιά τη μείωση της μέσης τιμής ενοικίασης ανά δωμάτιο του ξενοδοχείου Adorno Suites στη Μύκονο, παρότι η μέση πληρότητα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα του 2024. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια γενικότερη υποχώρηση της ζήτησης για τουριστικά καταλύματα στο νησί της Μυκόνου.

Η υποχώρηση του κύκλου εργασιών της ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο αντισταθμίστηκε από την έναρξη εκμετάλλευσης της πολυτελούς κατοικίας στο Navarino Dunes στη Μεσσηνία. Αντίθετα, μικρή αύξηση κατέγραψε η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων λόγω της εκκίνησης της λειτουργίας του νέου κέντρου ευέλικτης εργασίας στην Καλλιθέα Αττικής, παρότι μειωτική του κύκλου εργασιών ήταν η απώλεια του εισοδήματος ακινήτου της δραστηριότητας, το οποίο μεταβιβάστηκε εντός του 2025.

Η σημαντική υποχώρηση του κύκλου εργασιών της επιχειρηματικής μονάδας ενοικίασης τουριστικών σκαφών αναψυχής αποδίδεται στην πώληση του ενός εκ των τριών σκαφών της μονάδας εντός της χρήσης του 2025. Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι νομικές οντότητες που καταγράφουν τον κύκλο εργασιών):