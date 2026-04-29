Το Ιράν προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» - Ο Τραμπ μιλά για αποκλεισμό «πολλών μηνών»

Το Ιράν προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» - Ο Τραμπ μιλά για αποκλεισμό «πολλών μηνών»
Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ιστότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ φόρεσε το γνώριμό του απειλητικό ύφος και έστειλε μήνυμα μέσω του Truth Social, τονίζοντας ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό, και γρήγορα!».

«Το Ιράν δεν μπορεί να έρθει στα συγκαλά του. Δεν ξέρουν πώς να κλείσουν συμφωνία» για το πυρηνικό, προσθέτει.

«No more Mr. Nice Guy!» (Τέρμα οι ευγένειες). Αυτός είναι ο τίτλος της ανάρτησης που δεν θα έλεγε και πολλά πράγματα, αν δεν συνοδευόταν από ένα φωτομοντάζ που δείχνει τον Τραμπ με γυαλιά «Top Gun», μαύρο κοστούμι και γραβάτα κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και στο φόντο ένα πολεμικό σκηνικό εκρήξεων και φωτιάς.

