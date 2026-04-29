Alpha Real Estate Services: Στα 7,52 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025 - Πρόταση για μικτό μέρισμα 0,50 ευρώ/μετοχή

Στα 7,52 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους το 2025 για την Alpha Real Estate Services με το ΔΣ να προτείνει στη ΓΣ τη διανομή μικτού μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 24.92 εκατ. έναντι €21.07 εκατ. το προηγούμενο έτος ενώ

Τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων ανήλθαν σε € 9.6 εκατ έναντι €10.44εκατ το 2024.

Τα Κέρδη προ Φόρων σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 9,8 εκατ. έναντι € 11.57 το 2024 ενώ

Τα Κέρδη μετά από Φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 7.52 εκατ. έναντι κερδών ύψους €8.96 εκατ. το 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,50 ανά μετοχή, καταλήγει η ανακοίνωση.

