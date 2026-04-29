Βακάκης: Η Jumbo δεν θα απολογηθεί γιατί είναι επιτυχημένη - Η στρατηγική μας αποδίδει

Τι είπε ο επικεφαλής της Jumbo κατά τη διάρκεια του conference call με τους αναλυτές.

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η στρατηγική της Jumbo αποδίδει απέστειλε ο επικεφαλής της Απόστολος Βακάκης.

Μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το 2025, ο κ. Βακάκης ήταν για μια ακόμη φορά σαφής και κατηγορηματικός. «Δεν θα απολογηθούμε επειδή είμαστε επιτυχημένοι. Αυτό δεν έγινε τυχαία αλλά μέσα από στρατηγική. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε.

«Είμαστε επιτυχημένοι και σε καλούς και σε κακούς καιρούς. Η στρατηγική μας αποδίδει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνιστής από τον κακό μας εαυτό», πρόσθεσε, σπεύδοντας δε να επισημάνει πως «Δεν θεωρώ ότι κάτι πάει λάθος. Αν δείτε, το επενδυτικό μας πλάνο για τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι επιθετικό. Είμαι αισιόδοξος».

Σε άλλο μέρος της παρέμβασής του ο ισχυρός άντρας της Jumbo επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως ο όμιλος αναπτύσσεται με βάση το ιαπωνικό μοντέλο ανάπτυξης επιχειρήσεων. «Στήνουμε τα fundamentals (θεμελιώδη) για τις επόμενες γενιές. Εστιάζουμε στην παραγωγικότητα, σε κάθε πτυχή της, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Οι πιγκουίνοι, οι φάλαινες και οι κότες

Δεχόμενος σειρά ερωτήσεων για τα σχέδια του ομίλου για την επόμενη μέρα ο κ. Βακάκης απάντησε για μια ακόμη φορά με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

«Μιλώντας για… πιγκουίνους, δεν θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι που θα μπούμε στα νερά γιατί υπάρχει πιθανότητα να μας φάνε οι πεινασμένες φάλαινες. Θέλουμε να είμαστε απλοί και προσεκτικοί και να μπούμε στα νερά όταν οι φάλαινες θα έχουν χορτάσει», τόνισε με νόημα, ενώ για μια ακόμη φορά παρομοίασε τον εαυτό του με κότα. «Γεννήθηκα κότα και θα πεθάνω κότα», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Πωλήσεις ρεκόρ 1,23 δισ. ευρώ το 2025

Όπως ανακοινώθηκε χθες, ο όμιλος Jumbo έκλεισε το 2025 με ρεκόρ πωλήσεων ύψους 1,23 δισ. ευρώ, ενώ κατέγραψε καθαρά κέρδη 320 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις χρηματικές διανομές για το 2026 προς τους μετόχους κατά περίπου 20% σε σύγκριση με το 2025.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 54,72% από 55,61% το 2024, ενώ τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 436,40 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,47% σε συγκρίσιμη βάση. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 320,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,56% σε συγκρίσιμη βάση.

Ο όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 473,21 εκατ. ευρώ έναντι 372,51 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2024.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Jumbo κατέβαλε έκτακτη χρηματική διανομή 63,50 εκατ. ευρώ ή 0,50 ευρώ μικτό ανά μετοχή.

Η διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος 94,06 εκατ. ευρώ ή 0,70 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή.

Με την έγκριση της πρότασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οι χρηματικές διανομές θα ανέλθουν σε 157,56 εκατ. ευρώ για το 2026 από 131,5 εκατ. ευρώ το 2025 αυξημένες κατά 20% περίπου.