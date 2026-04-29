Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα έσοδα της Adidas για το α' τρίμηνο - Στα 6,6 δισ. ευρώ

Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο η Adidas, με ώθηση από τον τομέα ένδυσης και τη ζήτηση για τα προϊόντα ποδοσφαίρου, τρεξίματος και αθλητικής προπόνησης.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 6,6 δισ. ευρώ σε ουδέτερη βάση συναλλάγματος ξεπερνώντας την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 6,3 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη βρέθηκαν στα 705 εκατ. ευρώ επίσης πάνω από τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις προϊόντων lifestyle της Adidas αυξήθηκαν κατά 6% στη διάρκεια του τριμήνου, τα έσοδα από τα αθλητικά προϊόντα σημείωσαν άνοδο 29%. Ο τομέας της ένδυσης σημείωσε αύξηση 31%, ενώ τα έσοδα από τα υποδήματα αυξήθηκαν κατά 4%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Bjorn Gulden επιχειρεί να πείσει τους επενδυτές ότι η Adidas βρίσκεται σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας εκμεταλλευτεί τη ζήτηση για μοντέλα ρετρό παπουτσιών με έμφαση στη μόδα, όπως τα Samba και Spezial κάτι που βοήθησε την γερμανική εταιρεία να προστατευθεί από μέρος του αντίκτυπου των εμπορικών δασμών του Τραμπ.

Επιπλέον, η Adidas επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το 2026 και δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει συνολική μείωση 400 εκατομμυρίων ευρώ στα λειτουργικά κέρδη λόγω των εμπορικών δασμών και των «δυσμενών εξελίξεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες».

Σημειώνεται, πως η εταιρεία σημείωσε διψήφια αύξηση πωλήσεων σε όλες τις αγορές εκτός από την Ευρώπη, όπου, όπως ανέφερε, ακολουθεί μία συντηρητική στρατηγική όσον αφορά τις χονδρικές πωλήσεις. Οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν προκλήσεις, καθώς οι λιανοπωλητές προσφεύγουν σε μεγάλες εκπτώσεις για να προσελκύσουν τους καταναλωτές.

